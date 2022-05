W odróżnieniu od kilku innych serii filmowych, które dobijają nawet do 10. części, zachowują się jak seriale i stale przeskakują rekina, saga "Mission:Impossible" trwa w najlepsze i z filmu na film jest odbierana coraz cieplej. Poprzednią odsłonę, z podtytułem "Fallout" uznaję za najlepszą ze wszystkich i do dziś zdarza mi się do niej wrócić, gdy chcę zobaczyć coś znanego i sprawiającego frajdę z seansu. Przed nami jednak coś zupełnie nowego, bo po czterech latach od debiutu tamtego filmu, nareszcie doczekaliśmy się zwiastunu i daty premiery 8. części "Mission:Impossible".

Mission: Impossible - Dead Reckoning. Zwiastun 1. części

Wzorem kilku innych filmów, również i "Mission: Impossible - Dead Reckoning" będzie podzielone na dwie części, a pierwsza z nich otrzymała zwiastun. W filmie wystąpili Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Rob Delaney oraz Indira Varma. Obydwa filmy, czyli również nadchodzącą 2. część "Dead Reckoning" wyreżyserował Christopher McQuarrie.

Data premiery Mission: Impossible - Dead Reckoning

Poznaliśmy też dziś daty premier obydwu filmów. Część pierwsza Mission: Impossible - Dead Reckoning zadebiutuje w kinach za ponad rok, czyli 14 lipca 2023, natomiast druga odsłona 28 czerwca 2024. Miejmy nadzieję, że tym razem nie dojdzie do żadnych opóźnień jednej i drugiej premiery, bo choć film prace na planie przeciągały się przez ograniczenia wynikające z pandemii, to tak odległe terminy są jednak pewną niespodzianką.