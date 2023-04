Drodzy ministrowie musicie ustalić po co rozdajecie te laptopy uczniom

Po to przeznaczamy środki finansowe na doposażanie szkół, po to są pracownie komputerowe, by w szkołach dzieci korzystały z tych komputerów a te laptopy są do domu. Te laptopy będą własnością rodziców tych dzieci, więc one są do użytku domowego - kilka razy podkreślał minister edukacji Przemysław Czarnek. (za RMF FM)

Trzeba się zdecydować i ustalić zeznania

No to teraz - drodzy ministrowie, musicie ustalić jedną wspólną wersję. Czy w szkołach jest odpowiedni sprzęt w pracowniach komputerowych czy też jest on już przestarzały. Czy dzieci będą nosić te laptopy do szkoły czy nie?

Minister Czarnek stwierdził też w rozmowie, że to nauczyciel powinien decydować czy uczniowie powinni przynieść komputer do szkoły. Więc mamy już kompletne pomieszanie odnośnie sugestii jak i gdzie te laptopy mają być używane.

Laptopy w szkole teraz to zły pomysł

Dlaczego moim zdaniem noszenie tego sprzętu do szkoły to zły pomysł i o dziwo zgadzam się tutaj z sugestiami Ministra Edukacji? Jest kilka powodów.

Po pierwsze - system szkolny nie jest absolutnie przygotowany do tego, aby w klasie uczniowie pojawili się z laptopami. Aby to miało sens, powinniśmy mieć elektroniczne podręczniki, ćwiczenia i całą edukację w formie cyfrowej. Co mamy na dziś? Tornistry nadal są pełne książek i ćwiczeń w wydaniu papierowym.

Po drugie - obawiam się, że szkoła z 800 uczniami, gdzie każdy przyniesie do szkoły komputer jest po prostu na to nie gotowa, zarówno jeśli chodzi o ilość gniazdek, jak również zabezpieczenia sprzętu. Nietrudno wyobrazić sobie, w jakim stanie za rok będzie ten sprzęt, jeśli będzie noszony w tornistrze biegającego i bawiącego się dziecka. Nie wszystkie niestety mają szafki, w których można by taki sprzęt bezpiecznie przechowywać.

Po trzecie - jeśli dzieciaki razem z książkami (a tak będzie), miałby nosić w plecakach jeszcze komputer z ładowarką, to jest to proszenie się o problemy ortopedyczne. Już teraz plecaki dzieci w wielu szkołach są ekstremalnie przeładowane. Dodanie do tego komputera może być bardzo destrukcyjne dla ich kręgosłupów.

Po czwarte - nie trudno mi wyobrazić sobie, że komputer za kilka tysięcy stanie się celem złodziei. Jeśli będzie wiadomo, że każdy dzieciak ma w tornistrze komputer, to mogę one stanowić łatwy cel dla przestępców.

Trzeba mieć plan

Moim zdaniem ani Ministerstwo Edukacji, ani Ministerstwo Cyfryzacji nie ma planu jak te komputery mają być używane w edukacji. Jeśli system nie jest na nie gotowy, to trudno je będzie w optymalny sposób wykorzystać. Owszem narzędzie do nauki w domu jest potrzebne i na pewno każdy uczeń z niego skorzysta. Oczekuję więc, że szybciej niż dotychczas rozpoczną się procesy cyfryzacji naszych szkół i programów.

Jaki laptop dostaną uczniowie? Będzie to najprawdopodobniej ASUS ExpertBook B1 B1502 (B15o2CBA). Opisywaliśmy ten laptop Aususa szerzej w osobnym tekście. Jest to bardzo fajne biznesowe urządzenie, zdecydowanie dedykowane do pracy i nauki.