Nowe komputery, które mają trafić na rynek już w drugim kwartale 2021 roku miałyby również otrzymać złącza MacSafe, które zniknęło z modeli Pro w 2016 roku.

Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że według przecieków nowe MacBooki Pro miałyby zostać pozbawione Touch Bara, wróciłby za to zarówno czytnik kart pamięci, jak również port HDMI. Zaskakujące, ale sensowne, dodanie takich złącz do modeli Pro jest moim zdaniem potrzebne, komputery stają się wtedy wygodniejsze w użyciu dla osób, które robią na nich coś więcej i nie chcą dokupować dodatkowych akcesoriów pozwalających na podłączenie zewnętrznego ekranu czy wpięcie karty pamięci z aparatu lub kamery.

Jeśli te doniesienia się potwierdzą, to trudno mówić jedynie o kosmetycznych zmianach czy ulepszeniach nowych komputerów Apple. Powrót do usuniętych złącz i zrezygnowanie z przymuszania użytkowników do kupowania zewnętrznych docków oznaczałby zmianę polityki firmy, która przecież przez ostatnie lata starała się nam wmówić, że musimy ograniczać fizyczne złącza, by kiedyś całkowicie z nich zrezygnować.

Jak zmiany w MacBookach Pro wpłyną na ceny komputerów?

Ceny aktualnych modeli 16-calowych MacBooków Pro zaczynają się od 12 tysięcy złotych, za najtańszy model MBP 13 należy natomiast zapłacić w sklepie Apple 6 699 złotych. Ceny komputerów Apple zwiększają się co jakiś czas, sam płaciłem w 2015 roku za swojego rMBP 13 „jedynie” 5 000 złotych, różnica w cenie jest więc znaczna. Ciężko mi uwierzyć, że zastosowanie nowych, lepszych ekranów nie wpłynie na cenę komputerów i bazowe 16-cali będzie kosztować tyle samo co aktualnie dostępny model. Pozostaje pytanie – jak duża będzie różnica i czy klienci będą ją w stanie zaakceptować? Plotek na temat nowych przenośnych komputerów Apple jest sporo i niektóre zapowiadają duże, inne małe zmiany. Może się też okazać, że nawet przeskok na nowy (lub nowy-stary) design Apple będzie przeprowadzać stopniowo, choćby po to żeby klienci nie przeżyli szoku cenowego i powoli przyzwyczajali się do wyższych kwot, jakie trzeba będzie za nowe komputery zapłacić.

