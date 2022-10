Minecraft Mob Vote 2022 - na jakie moby można głosować?

Jak co roku Mojang przygotowuje się do Minecraft Live, na którym pokaże, co też przygotował dla swojej społeczności. W tym roku będzie to wydarzenie znaczące, ponieważ firma domknęła trylogię, jaką było powolne wprowadzanie zmian, które miały wejść w jednej aktualizacji, to jest Cave&Cliffs Update. Te zostały rozłożone na aż trzy aktualizacje, dlatego też w miare wiadomo było, czego się spodziewać. Teraz jednak Mojang pokaże zupełnie nowy update, i, jak to ma w zwyczaju od jakiegoś czasu, jednego z trzech mobów, którego wybierze społeczność. W zeszłym roku zwyciężyła Allay, która zbiera i przynosi graczom przedmioty. Kto wygra w tym roku?

W 2022 możemy zagłosować na trzy moby

Dziś Mojang pokazał, jakie opcje mają gracze:

Sniffer

Sniffer wydaje się być pasywnym, podobnym do żółwia mobem, który może przybierać naprawdę duże rozmiary (o ile informacje na wideo są odbiciem zachowania w grze). Wraz z nim w grze pojawią się nowe rośliny.

Rascal

Rascal jest mobem żyjącym w podziemnych kopalniach. Ma chować się przed graczem, a jeżeli ktoś odkryje go wystarczającą liczbę razy, ten w nagrodę przyniesie mu przedmiot. (Tak, jak też widzę potencjał na automatyczną farmę)

Tuff Golem

Miedziany golem w zeszłym roku nie przeszedł, więc w tym dostajemy Tufowego. O jego zachowaniu nie wiemy wiele oprócz tego że może trzymać i przenosić przedmioty. Być może będzie on pomocny w tworzeniu systemów jak taśmociągi czy sortownie przedmiotów.

O tym, jaki mob trafi do gry może zdecydować każdy, kto zagłosuje na stronie Minecrafta bądź w kliencie gry od 14 do 15 października 2022. Który powinien tam trafić według was?