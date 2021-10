Już jutro Minecraft Live. Na jakiego moba zagłosujecie w 1.19?

Jeżeli ktoś gra w Minecrafta od dłuższego czasu, zapewne zaznajomiony jest z wydarzeniem jakim jest Minecraft Live. Jest to filmowane i transmitowane na żywo wydarzenie, w którym udział biorą twórcy gry i znane postacie ze społeczności, w którym omawia się ciekawe detal na temat produkcji, a co wnikliwsi mogą wychwycić tu przecieki i sugestie na temat tego, w jaki sposób może rozwinąć się gra. Minecraft Live to także interakcja ze społecznością, która dzięki Twitterowi może głosować, jakiego moba chciałaby jako następnego w grze. W poprzednim roku wybór padł na Glow Squid, a wcześniej - na Phantom'a. Jakie opcje czekają nas w tym roku?

Minecraft 1.19 - nowe moby

Niedawno Mojang pokazał klasycznie trzy nowe moby, które mogą pojawić się w grze, jeżeli gracze na nie zagłosują. Na pokładzie mamy następująco:

Glare

Glare to lewitujący, zielonkawy, nieagresywny mob którego zachowanie ma pokazywać graczowi, kiedy znajduje się w miejscu wystarczająco ciemnym do spawnowania się zombie, szkieletów, creeperów czy pająków.

Allay

Allay to również przyjazny, lewitujący mob. Jego wyróżnikiem jest fakt, że jeżeli damy mu jakiś przedmiot, to będzie on przeczesywał okolice i zbierał takie same przedmioty. Mob reaguje też na muzykę.

Miedziany golem

Miedziany golem to mob, którego możemy sami stworzyć (tak jak Żelaznego golema) i który z czasem zacznie się utleniać (tak, jak miedziane bloki) i zamienia w posąg. Jego cechą jest to, że losowo wciska miedziane przyciski (nowy dodatek w Minecraft 1.19) w jego otoczeniu.

Co sądzicie o nowych mobach w Minecraft 1.19?

Przyznam się szczerze, że patrząc na tegoroczne propozycje nie do końca wiem, czym kierowali się twórcy. Idąc od początku - Glare to tak naprawdę mobilny czujnik światła, czyli coś, co każdy gracz ma przy sobie jeżęli kliknie F5. Informacje tam są dużo dokładniejsze i dużo bardziej pomocne. Co więcej, tę rolę spokojnie mogłyby pełnić nieco bezużyteczne obecnie nietoperze. Poza tym, wydawanie dźwięków w ciemnościach może być niezbyt dobre, jeżeli napotkamy Wardena. Allay z kolei może posłużyć jako element automatycznych farm, aczkolwiek obecnie nie ma chyba przedmiotu, którego nie dałoby się zebrać przy użyciu mechanizmów opartych o redstone. Możę być jednak użyteczny np. przy zbieraniu takich zasobów jak kwiaty na barwniki. Finalnie - mamy miedzianego golema, chyba najbardziej użyteczny mob, mogący służyć za wewnątrzgrowy generator losowości, Niestety, jak wspomniałem - z czasem się utlenia i zamienia w posąg, więc jego użyteczność jest bardzo ograniczona.

Odnoszę wrażenie, że twórcy nie chcą powtórzyć sytuacji, kiedy głosami osób, które chciały nieco zażartować z gry wybrany został Phantom, chyba najmniej lubiany dziś mob. Osobiście nie do końca widzę, który mob miałby być moim ulubionym. Na którego wy zagłosujecie?