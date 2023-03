Choć Vita i PS3 to już wiekowe urządzenia, to wciąż posiadają niemałą bazę użytkowników. Dotychczas nic nie stało na przeszkodzie, by zakupić gry w wersji cyfrowej przy pomocy wewnętrznego sklepu PSN. Aż do teraz, bo po ostatniej aktualizacji gracze napotykają dziwne błędy.

Kwestia licencji, czy może feralnej aktualizacji?

W ubiegły wtorek Sony udostępniło aktualizacje oprogramowania PS3, która miała poprawić wydajność systemu. Internauci donoszą, że od tego momentu zaczęły się problemy z zakupem i pobieraniem gier z PSN.

Źródło: Reddit

Wątek pojawił się między innymi na Reddicie, gdzie użytkownicy zwracali uwagę na problemy z pobieraniem takich tytułów jak Red Dead Redemption czy GTA IV. Ze strony Sony wciąż nie doczekaliśmy się stanowiska, dlatego gracze teoretyzują, że może być to kwestia gier z wygasłymi licencjami. W związku z faktem, że te same usterki występują też na Vicie, która nie otrzymała aktualizacji systemu, pojawiają się wątpliwości, czy sprawa ma związek z niedawnymi zmianami.

Niektórzy internauci donoszą, że problem pojawił się znacznie wcześniej, nawet kilka tygodni przed aktualizacją, ale w nieco łagodniejszej formie. Obecnie przy próbie pobrania tytułu występuje błąd 80029509, jednak niektórzy gracze zgłaszają, że czasem pomocna jest ponowna próba po kilku godzinach lub nawet następnego dnia, ale ta porada nie zawsze bywa skuteczna. Z komentarzy w sieci wynika, że część użytkowników do tej pory nie może pobrać zakupionych tytułów i dodatków.

Na ten moment nie wiadomo kiedy (i czy w ogóle) Sony weźmie się za naprawę błędów.

