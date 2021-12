Nowy zwiastun "The Batman" ukazuje nam z jeszcze bliższa postacie Riddlera oraz Catwoman, a także fabułę samego filmu.

Nie sądziłem, że Warner Bros. zdecyduje się pokazać tak wiele materiału w zwiastunie "The Batman", ale kilka miesięcy przed premierą studio najwyraźniej czuje potrzebę podgrzania atmosfery. A taki materiał na pewno to zrobi, ponieważ ponad dwuminutowy klip w swojej drugiej części pokazuje mnóstwo nowych scen, a także pozwala nam bliżej zobaczyć filmowe wersje Riddlera/Edwarda Nashtona (Paul Dano) oraz Catwoman/Seliny Kyle (Zoë Kravitz). W zwiastunie nie zabrakło oczywiście Roberta Pattinsona jako Batman/Bruce Wayne, a także Andy'ego Serkisa w roli Alfreda. Kolejny raz widzimy też ucharakteryzowanego Colina Farrella jako Pingwin/Oswald Cobblepot.

Nowy zwiastun The Batman, a w nim Catwoman i Riddler

Zwiastun podkreśla, że Riddler będzie znał tożsamość i sekrety Batmana, ale przeliczy się też co do jego spostrzegawczości i inteligencji. Relacja Catwoman i Batmana też będzie dosyć intrygująca, ale dopiero okaże się, czy podobnie jak w poprzednich filmach czekać ich będzie bliższa znajomość. Na pewno będą współpracować, by pokonać Riddlera. W materiale mamy okazję ujrzeć wiele nowych scen walk, które nawet teraz robią spore wrażenie, więc wierzę, że w kinie efekt ten będzie jeszcze spotęgowany.

Film w dużej mierze skupiać się będzie na tajemnicach skrywanych przez postacie, w tym Alfreda, który miał okłamać Bruce'a, a także wiele innych - "Wierzę, że zdemaskujesz prawdę o tym szambie, które nazywamy miastem. Ty też jesteś tego częścią" - komentuje Riddler, by niedługo później powiedzieć: "Och, naprawdę nie jesteś tak bystry, jak myślałem, że jesteś… Brucie Waynie".

Data premiery The Batman w Polsce

W obsadzie znaleźli się też Jeffrey Wright jako James Gordon, John Turturro jako Carmine Falcone, Peter Sarsgaard jako prokurator Gil Colson, Jayme Lawson jako kandydatka na burmistrza Bella Reál. Autorami historii są Matt Reeves i Peter Craig, zaś za reżyserię odpowiada Matt Reeves.

"The Batman" wejdzie na ekrany kin w Polsce 4 marca 2022 roku.