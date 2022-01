Premiera "Uncharted" z Tomem Hollandem coraz bliżej. Twórcy zaostrzają apetyt pokazując efektowną scenę

Film na podstawie uwielbianej serii gier "Uncharted" — nie ma specjalnie łatwego startu. Projekt miał po drodze sporo turbulencji, wielu w ogóle nie wierzyło w finalizację tego projektu... ale wszystko wskazuje na to, że twórcy się nie poddali i jest on już na ostatniej prostej. Premiera zbliża się wielkimi krokami, a na podtrzymanie zainteresowania - twórcy udostępnili właśnie nową zajawkę. I to taką po brzegi wypełnioną efektownymi scenami akcji.

Kinowy "Uncharted" i efektowna scena walki po wyskoku z samolotu

Jeżeli graliście w którąkolwiek z odsłon serii to prawdopodobnie wiecie ile efekciarskich momentów tam na nas czekało. Podobnych fragmentów, naturalnie, nie mogło też zabraknąć w filmowej adaptacji. I w udostępnionej scenie możemy przyjrzeć się powietrznej walce, której fragmenty zawarte były już w pierwszym trailerze filmowego "Uncharted".

Premiera filmu "Uncharted" już w lutym

Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że kinowa adaptacja "Uncharted" będzie po brzegi wypełniona akcją, natomiast... no cóż: o produkcję jestem zaniepokojony równie mocno, co o wszystkie inne filmy na podstawie gier. W przeszłości widzieliśmy już wiele marnie wykonanych projektów bazujących na licencjach growych. Jak będzie - przekonamy się już niebawem. Premiera filmu już za kilka tygodni — 18 lutego 2022. A jeżeli stęskniliście się za serią, to pamiętajcie że wcześniej, bo 28 stycznia, do sklepów trafi kolekcja gier Uncharted: Legacy of Thieves, czyli czwarta odsłona wraz z fantastycznym DLC w wersji dla PlayStation 5.