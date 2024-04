Myślałem, że jest to kompletnie zbędne. Okazało się to najlepszą funkcją Allegro

Absolutnie nie uznaję siebie za osobę "starszej daty", ale będąc wychowanym jeszcze w latach 90'tych, z pojęciem zakupów online zetknąłem się nieco później w swoim życiu. Na początku wiadomo — podchodziłem do tego z pewnymi oporami, ponieważ początki e-commerce w Polsce były dosyć toporne, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i nagminność oszustw.

Nie oznacza to, że nie kupowałem online, ale po prostu do serwisów pokroju Allegro zawsze podchodziłem z dużą rezerwą. Jednocześnie, w miarę upływu czasu obserwowałem, jak środowisko polskiego e-commerce się zmienia i jak dochodzą kolejne zmiany mające poprawić jakość korzystania z nich przez klientów.

Mowa tu o wygodnych opcjach płatności (bądź możliwości zamówienia danej rzeczy od razu z przesyłką na OLX), akceptacja nowych metod płatności (dla mnie rządzi BLIK), czy wreszcie — wybór opcji dostawy. Nie mówię tu już nawet o paczkomatach, czyli chyba najlepszym, co wynalazły firmy kurierskie, ale o jedej, małej, niepozornej funkcji, która sprawiła, że e-commerce w końcu wygrał u mnie z tradycyjnymi zakupami.

Dostawa następnego dnia - doceniasz, gdy jej zabraknie

Naturalnie — mam świadomość, że nie tylko Allegro oferuje dostawę następnego dnia — tę funkcję ma wiele sklepów spoza tej platformy. Dodatkowo wiele platform za granicą oferuję już nawet dostawę tego samego dnia. Jesteśmy jednak w Polsce i jako, że Allegro jest tu największym graczem, to właśnie na tej platformie po raz pierwszy zetknąłem się z opcją dostawy "na jutro".

I choć na początku ekspresową dostawę traktowałem jako swego rodzaju "widzimisie", z czasem złapałem się na tym, że sam mimowolnie preferuję oferty, które posiadają taką funkcję. Do tego stopnia, że wiele rzeczy, po które pojechałbym do sklepu (szczególnie jeżeli mówimy tu o takich elementach jak narzędzia, podzespoły, czy rzeczy do wyposażenia wnętrz) dziś kupuję prawie wyłącznie przez internet. W tym wypadku decyduje po prostu wygoda. Dla przykładu — jeżeli potrzebny jest mi jakiś element elektroniczny (np. potencjometr, switch czy gniazdo jack), wiem, że mogę poświęcić na to czas i następnego dnia pojechać do jednego z kilku miejsc w Warszawie, które je sprzedają, albo — zamówić przez internet i również mieć je następnego dnia i to zapewne zarówno szybciej oraz taniej.

Wiem, że nie muszę tłumaczyć, jak działa taki mechanizm, ale dla mnie wiązało się to ze zmianą myślenia o zakupach online. Dzięki tej jednej funkcji przeszedłem z okazjonalnego kupowania większych rzeczy, których nie ma w tradycyjnych sklepach i co do których termin dostawy jest drugorzędny, do kupowania większości rzeczy właśnie w ten sposób. Ba, o tym, jak wygodne to jest,człowiek orientuje się, kiedy coś zamówi normalnie i musi czekać te kilka dni (albo i więcej, jeżeli akurat wypadnie weekend, żeby paczka doszła.

Jednocześnie - Allegro na pewno o tym wie, bo już od jakiegoś czasu rozwija swój projekt "Allegro One Kurier", czyli dostawę tego samego dnia do paczkomatów firmy. Jest więc szansa, że tak, jak dziś nie wyobrażam sobie robić zakupów spożywczych przez internet, tak już niedługo także to może stać się (nie tylko moją) codziennością.