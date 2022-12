Militarne podsumowanie 2022 r. Rok wojny w Ukrainie, rok zakupów MON

Wojna w Ukrainie

Militarnym tematem numer jeden tego roku stała się z automatu pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Muszę przyznać, że pisanie o konflikcie toczącym się tuż za naszą granicą, w której cierpią ludzie lub bliscy tych, z którymi często mieliśmy osobisty kontakt, jest trudnym doświadczeniem.

Nie da się też ukryć, że tego typu konflikt dostarcza mnóstwa ciekawych tematów, a jednocześnie robiąc reaserch człowiek ogląda materiały, które nawet zza monitora potrafią być mocno depresyjne szczególnie, gdy ktoś tak jak ja ma dzieci. To zupełnie inny rodzaj pisania, niż to co robiłem na dws.org.pl o przeszłych wojnach.

Zaskakująco wymagającym zadaniem w związku wojną okazało się zarządzanie komentarzami, które regularnie najeżdżały masy agresywnych prorosyjskich trolli. Tym bardziej że poza początkowym okresem nie zdecydowałem się na taktykę cięcia wszystkiego równo z ziemią, chcąc w dyskusjach z co bardziej bystrzejszymi trollami wykazać absurdalność ich „argumentacji”.

Zakupu MON

Bezpośrednim skutkiem wojny były też gargantuiczne zakupy MON, które bez wątpienia stały się tegorocznym tematem numer dwa. Niestety, w Polsce jak to nieraz już w naszej historii bywało, działają tylko skrajności. Albo nie kupujemy prawie nic, albo potem wszystko, co ktoś tylko chce nam sprzedać i oczywiście bardzo drogo.

Nie jestem fanem zakupów MON jako całości, czyli tak naprawdę tego, w jaki sposób kampanię wyborczą robi sobie min. Błaszczak. Uważam, że marnujemy w ten sposób wielką szansę geopolityczną i czas, który własną krwią kupują nam Ukraińcy i zabijamy część własnych udanych projektów (tak, piję do Kraba). O tym wszystkim możecie przeczytać w całej serii artykułów z MON w tytule. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale jeśli będziecie w krytyce kulturalni, chętnie z Wami na ten temat podyskutuję.

Technologie, technologie...

Z części dotyczących nowoczesnych technologi, nieskromnie przyznam, jestem zadowolony. Udało się opisać sporo technologii, których opisów nie znajdziecie nawet na portalach stricte militarnych. Drony i broń antydronowa, morskie pojazd autonomiczne, broń hipersoniczna, zaawansowane symulatory pola walki wykorzystujące VR i AI, systemy kosmiczne, z tych tematów jestem szczególnie dumny i je szczególnie polecam. Jestem pewny, że w 2023 r. będzie w tych kwestiach jeszcze więcej do opisania.

Historia po macoszemu

Najbardziej żałuje, że brakło mi czasu na tematy z zakresu historii wojskowości. Nie ukrywam, miałem tu szeroko zakrojone plany i nadzieję, że wywołają żywą dyskusję w komentarzach. Z braku czasu udało mi się napisać tylko kilka tekstów z tej kategorii, pojawiały się nieregularnie i w sumie zginęły wśród tematyki bieżącej.

Pozostaje mieć nadzieję, że Ukraina w 2023 r. szybko pokona wojska rosyjskie (sam nie jestem niestety takim optymistą) i więcej czasu będzie można poświęcić na pisanie o konfliktach przeszłych, a nie tych przykrych, bieżących.

A teraz życzę Wam wszystkim spokojnych, zdrowych i leniwych Świąt, Sylwestra nieco mniej wybuchowego niż na Komendzie Głównej Policji i... do przeczytania w 2023 r.