Android Auto kończy wspieranie jednej z wersji Androida. Użytkownicy smartfonów z tym systemem nie otrzymają już żadnych nowych opcji — a w niedalekiej przyszłości mogą pojawić się problemem z dostępem do usługi.

Android Auto cieszy się ogromną popularnością. Z platformy każdego dnia korzystają miliony użytkowników z całego świata. Ale jak wiadomo — w świecie technologii nie ma czasu na przestoje, bo kto stoi w miejscu, ten się cofa. Google stale rozwija swoje systemy i dba o to, by możliwie jak najlepiej ze soba współpracowały. I choć jeszcze dekadę temu mówiąc o wsparciu ze strony Google można się było tylko uśmiechnąć, o tyle teraz sprawy wyglądają o wiele lepiej.

Nie oznacza to jednak, że firma nie odcina starszych urządzeń i wiecznie będzie im oferowała nowe opcje. Kiedyś trzeba w końcu powiedzieć "dość". I właśnie firma ogłosiła, że kończy wsparcie dla smartfonów z systemem Android 8.0 — Oreo.

Koniec wsparcia Android Auto na smartfonach z systemem Oreo

Android Oreo debiutował w 2018 roku — i w ostatnim rozdaniu był najstarszym z systemów, które były wspierane przez system samochodowy giganta.

Teraz jednak Google ogłosiło, że smartfony z Android 8.0. Oreo nie dostaną już żadnej aktualizacji w Android Auto i oficjalnie kończą wsparcie dla tych modeli. Co to oznacza w praktyce? Nie, jeżeli korzystasz z z tej wersji oprogramowania - to nie stracisz doń dostępu z dnia na dzień. Ale nie spodziewaj się już kolejnych aktualizacji . A w razie jakichkolwiek problemów w kolejnych wersjach systemu nie spodziewaj się pomocy ze strony Google czy twórców aplikacji. Przekaz jest jasny: czas na nowszy smartfon.

Czy koniec wsparcia dla Android Auto na systemach Android Oreo to duży problem? Właściwie... nie

Jak pokazują statystyki — z systemu Android w wersji 8.0 korzysta już naprawdę niewielu użytkowników. Ze statystyk wynika, że na świecie korzysta z niego około 6% wszystkich aktywnych użytkowników Androida. A po system Android Auto sięga jeszcze mniej.