Google lubi wprowadzać kolejne aktualizacje aplikacji Android Auto, ale nie lubi się chwalić co w nich faktycznie zmienia. Na szczęście są ludzie, którzy przykładają do tego wielką uwagę i są w stanie znaleźć wskazówki na temat nowych funkcji.

Android Auto zyska ważną funkcję

Osobiście nie wyobrażam sobie już podróżowania samochodem bez dostępu do Android Auto albo Apple Car Play. Rozwiązania te na dobre zadomowiły się już nie tylko w najnowszych samochodach, ale również w modelach, które mają po 5 i więcej lat. Nic więc dziwnego, że popularność tej usługi cały czas rośnie, a wraz z nią również jej funkcjonalność. Google nie lubi się za bardzo chwalić co zmienia w ramach Android Auto, ale wygląda na to, że nauka wyniesiona z tworzenia systemu Android Automotive nie pójdzie w las. W najnowszej wersji aplikacji Android Auto oznaczonej numerem 12.4 pojawiły się ciekawe odniesienia do funkcji, która w przyszłości może pozwolić na sterowanie wbudowanym radiem.

Obecnie Android Auto działa jak nakładka na system inforozrywki w samochodzie. Google już od dawna chciałby przejąć więcej systemów w aucie (dlatego powstał Android Automotive), ale producenci aut nie zawsze chcą się tym dostępem dzielić. Wygląda jednak na to, że powoli może się to zmieniać. W nowszych modelach samochodów na wirtualnych zegarach przed kierowcą potrafią się już pojawiać wskazówki z nawigacji uruchomionej w ramach Android Auto. Jeśli jednak chodzi o dźwięk, to nadal jesteśmy ograniczeni tylko do aplikacji jakie mamy na smartfonie. W przypadku gdy chcemy posłuchać radia, konieczny jest zazwyczaj powrót do systemu zawiadującego samochodem i wybranie odpowiedniej stacji. To odrywa nasz wzrok od drogi na dłuższą chwilę i może być niebezpieczne.

Wiele wskazuje jednak na to, że wkrótce możliwość aktywacji radia pojawi się w ramach Android Auto. Jak donosi 9to5Google, w najnowszej wersji aplikacji znaleziono wpisy odnoszące się do takich rzeczy jak AM, DAB, FM , HD Radio czy Car Radio. Może to oznaczać, że w ramach obsługi multimediów w aplikacji pojawi się również możliwość włączenia radia. Trudno jednak w tej chwili powiedzieć, czy będzie to forma dedykowanej aplikacji obsługującej jakieś podstawowe funkcje radiowe czy np. skrót do odpowiedniego menu w oprogramowaniu samochodu. Nie mam za to wątpliwości, że to krok w dobrym kierunku. Obsługa radia z poziomu Android Auto byłaby bardzo wskazana, bo to też część obsługi multimediów, która powinna być wspierana przez ten system.

Niestety w tej chwili możemy tylko spekulować kiedy to nastąpi i jakie modele samochodów będą to rozwiązanie wspierać.