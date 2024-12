Dziwna sytuacja zaszła w branży gier komputerowych. Wyszły odświeżone edycje klasyków gier strategicznych, dzięki którym mamy dzisiaj World of Warcraft i nagle inne wersje mają zniknąć. Co? Blizzard, Microsoft, kto was o to prosił?

Blizzard nakazał zdjąć Warcrafta I oraz II z listy GOG Preservation Program

Jak informuje w swoim wpisie na blogu GOG.com, obydwie części klasycznych gier, znikną ze sklepu już 13 grudnia 2024 roku. Po tej dacie nie będzie już możliwości ich kupienia. Oznacza to także, że obydwa tytuły nie będą już dostępne w ramach GOG Preservation Program.

Blizzard via GOG

Dlaczego tak się stało? Nie wiadomo, a więc chodzi o pieniądze. Odświeżone wersje Warcraftów, kosztują w sklepie twórców Diablo i Overtwatcha, kolejno 10 euro i 16 euro. Jak to wygląda na GOGu? 4,60 euro i 8,09 euro. Nie tylko jest to istotna różnica finansowa, dosłownie mówimy o połowie wartości, chodzi też o to, że oficjalne remastery mają silną konkurencję ze względu na Preservation Program. Jeżeli można kupić wydania bez DRM, z dożywotnią gwarancją działania? Wybór nie padnie na sklep Blizzarda.

Kod zniżkowy i zmiany w działaniu programu

W odpowiedzi na zakończenie współpracy polska firma rusza ze sprytnym pomysłem, a nawet dwoma. Przypomnijmy najpierw, Preservation Program to powrót do korzeni nazwy sklepu Good Old Games. Powstał on w ramach wówczas bardzo niszowej oferty, sprzedawania gier wyłącznie w dwóch cenach, a do tego starych i bardzo starych gier, zaktualizowanych przez GOG tak, aby działały na współczesnych komputerach.

Dzisiaj istniejący program, gwarantuje, że gry objęte jego patronatem, będą przez firmę aktualizowane tak, aby działały na nowoczesnym sprzęcie. Przy okazji sytuacji z Warcraftami, które były właśnie nim objęte, GOG dokonał aktualizacji zasad i trochę utarł nosa gigantowi. Od teraz nawet te tytuły, które nie są już do kupienia, również będą odświeżane, żeby zawsze działały.

W ramach aktualizacji zasad programu, po wprowadzeniu kodu MakeWarcraftLiveForever podczas kupowania zestawu obydwu gier, zostanie nałożony rabat 8 złotych. Działa oczywiście tylko do 13 grudnia.