Był na zegarku, bankomacie, a nawet na… teście ciążowym. Teraz Doom trafi też do waszych kieszeni i to nie jako kolejny abstrakcyjny port, a pełnoprawna mobilka. Obstawiam jednak, że nie na to czekaliście.

Doom w wersji mini

Bethesda – wbrew oczekiwaniom graczy – kontynuuje zapowiedzianą strategię powiększania portfolio gier mobilnych, osadzonych luźno w uniwersum produkcji studia. Po mocno kontrowersyjnej wersji Diablo i niewydanego jeszcze w pełni tower defense z Warcrafta przyszła pora na siekanie potwornych zastępów w cukierkowej formie.

Mighty Doom to nowa, choć niepełnoprawna odsłona serii, która trafi na urządzenia przenośne już w przyszłym miesiącu. Spin-off ma cechować się znacznie luźniejszym klimatem, choć nie zabraknie strzelania do potworów i wymagających walk z bossami. Mighty Doom inspirowany jest zabawkami kolekcjonerskimi z Doom Eternal, a w grze cielimy się w postać Mini Slayera, którą obserwować będziemy z widoku izometrycznego.

Pierwsze doniesienia o grze pojawiły się w ubiegłym roku, ale sprawa dotyczyła tylko zamkniętej wersji przedpremierowej, przeznaczonej dla zarejestrowanych wcześniej testerów. Jednak już 21 marca posiadacze urządzeń z systemy iOS i Android będą mogli już oficjalnie (i za darmo) pobrać tytuł na swoje sprzęty. A jak nastroje? Nieco bardziej pozytywne niż w przypadku Diablo Immortal, ale część graczy dalej twierdzi, że podążanie drogą mobilek to prosta recepta na katastrofę. W tym wypadku wstrzymałbym się jednak przed hejtem, bo na pierwszy rzut oka widać, że Mighty Doom to inny kaliber, skierowany bardziej do casualowych graczy, którzy chcą zabić czas w kolejce do lekarza. Ja z chęcią wypróbuje i dam Wam znać, a jeśli chcecie sprawdzić Mighty Doom samodzielnie, to możecie zarejestrować się do gry pod tym adresem.

Obrazek wyróżniający: Bethesda