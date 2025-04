Garmin Varia Vue. Lampka z kamerką na rower w zabójczej cenie

Garmin znowu zaskakuje. Tym razem na tapet wzięli bezpieczeństwo i... dokumentację naszych rowerowych wojaży. Najnowsza lampka Varia Vue to prawdziwy technologiczny kombajn, który oświetli drogę i nagra wszystko, co dzieje się przed Tobą, i to w jakości 4K.

Przede wszystkim, Varia Vue to dosyć mocna przednia lampka o jasności dochodzącej do 600 lumenów. Ale to tylko początek jej możliwości. W jej obudowie kryje się bowiem kamera nagrywająca w rozdzielczości 4K z elektroniczną stabilizacją obrazu. Dzięki temu możemy dokumentować wszystkie swoje przejażdżki, piękne widoki, a przede wszystkim niecodzienne i niebezpieczne sytuacje na drodze. Najciekawszą funkcją wydaje się automatyczne wykrywanie incydentów. Jeśli, odpukać, zdarzy się jakaś niebezpieczna sytuacja na drodze, Varia Vue sama to rozpozna i automatycznie zapisze nagranie obejmujące moment przed, w trakcie i po zdarzeniu. To może być bezcenny materiał dowodowy lub po prostu zapis ku przestrodze.

Inteligentne światło i nie tylko

Lampka oferuje pięć trybów świecenia, które – po sparowaniu z kompatybilnym licznikiem Garmin Edge – potrafią automatycznie dostosowywać jasność do prędkości jazdy i warunków otoczenia. Co więcej, konstrukcja reflektora została tak pomyślana, by minimalizować ryzyko oślepiania innych uczestników ruchu. Varia Vue świetnie dogaduje się z całeym ekosystemem Garmina. Możesz nią sterować za pomocą licznika Edge lub dedykowanej aplikacji Varia na smartfonie. W aplikacji przejrzysz i edytujesz nagrane filmy. Co więcej, jeśli posiadasz również tylną lampkę z radarem i kamerą (Varia RCT715), możesz je zsynchronizować, by nagrywać obraz z obu perspektyw jednocześnie.

Wbudowana bateria pozwala na 7 godzin pracy trybie dziennym z błyskiem i nagrywaniem oraz do 9 godzin bez światła. Można też nagrywać podczas ładowania, więc w razie potrzeby można ją podłączyć do powerbanka. Wbudowany mikrofon zarejestruje nie tylko obraz, ale i dźwięk, a po połączeniu z Wi-Fi nagrania (przy aktywnej subskrypcji Garmin Vault) mogą automatycznie trafiać do chmury. Pozostaje tylko jeden problem. Garmin wysoko się ceni. Varia Vue to bez wątpienia sporo zaawansowanej technologii, która może znacząco podnieść poczucie bezpieczeństwa i dać nowe możliwości dokumentowania rowerowych przygód, ale cena i tak wydaje się przesadzona. Kwota 2369 zł dla wielu rowerzystów może być zaporowa i każe się zastanowić, czy te dodatkowe funkcje faktycznie są warte takiej inwestycji.