Bez rekordów Polski i na piechotę. Rossmann wyciąga wnioski z ubiegłorocznego blamażu

W ubiegłym roku prozdrowotna zabawa Rossmanna zamieniła się w wielki skandal. Zamiast niewinnego biegu, otwierającego dostęp do sporych zniżek na zakupy w niemieckiej sieci, wyszedł festiwal krętactwa i oszustw – spora część uczestników Rossmann Run postanowiła zwiększyć swoje szanse na wygraną, łamiąc zasady. Już niebawem ruszy kolejna edycja sportowej inicjatywy, ale tym razem Rossmann wyciągnął wnioski i wprowadził lepsze zabezpieczenia.

Nauka na błędach

O pobiciu rekordu Polski w biegu na 10 km zrobiło się głośno pod koniec maja ubiegłego roku. Media prześmiewczo stawiały uczestników Rossmann Run obok takich atletów jak Karolina Jarzyńska-Nadolska, która w 2013 roku pobiła rekord Polski w biegu na 10 000 metrów, osiągając czas 31:43,51. Dlaczego? Bo ubiegłoroczni mistrzowie zabawy Rossmanna przebiegli ten dystans w nieco ponad pół godziny, pobijając wyczyny profesjonalnych sportowców.

Źródło: Rossmann

Oczywiście nie dokonali tego dzięki długoletnim treningom i nieustannym wyrzeczeniom, a z pomocą rowerów, hulajnóg czy nawet samochodów. W regulaminie widniał co prawda zapis o zakazie stosowania takich wspomagaczy, a dedykowana aplikacja miała rzekomo reagować na podejrzane sytuacje – oba te zabezpieczenia zawiodły. Dlatego też w tym roku Rossmann nieco bardziej się przygotował i już na etapie aplikacji testowej wysyła użytkownikom ostrzeżenia.

Zgarniaj zniżki i wspieraj niepełnosprawnych sportowców

Tegoroczna edycja Rossmann Run odbędzie się 24 maja i z tej okazji ponownie można zgarnąć nawet 50% zniżki na zakupy w drogerii. Każdy przebiegnięty kilometr to 5% rabatu na zakupy, a maksymalny dystans to 10 km. Zapisać można się w oficjalnej aplikacji Rossmann, choć niezbędna będzie też apka Rossmann Run, która posłuży do zliczania kilometrów podczas aktywności w tle – konieczne będzie zezwolenie na dostęp do lokalizacji.

Już teraz możecie pobrać testową wersję aplikacji Rossmann Run, by sprawdzić swoje możliwości przed oficjalnym startem. To właśnie dzięki niej wiemy, że twórcy oprogramowania w tym roku się przyłożyli – apka lepiej reaguje na próby oszustwa, przesyłając komunikat o podejrzanie szybkim tempie. Gdy system uzna, że oszukujesz, postęp nie zostanie zapisany – lepiej więc grać fair i darować sobie w tym roku jazdę na rolkach czy rowerze.

Rossmann Run to bowiem nie olimpiada – jak podkreślają autorzy – choć sama inicjatywa ma z olimpijczykami wiele wspólnego. Podczas rejestracji na bieg uczestnicy dokonują wpłaty, która wspiera Polski Komitet Paralimpijski. To forma darowizny i 100% wpłat, które uiszczą biegacze – pieniądze zostaną przekazane na organizację projektu „Sport – Twoja Siła”, czyli obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami.

„Z ogromną radością i wdzięcznością przyłączam się do tej wyjątkowej inicjatywy. Rossmann Run z aplikacją, która nie tylko promuje aktywność fizyczną, ale przede wszystkim wspiera osoby z niepełnosprawnościami w ich drodze do rehabilitacji i pełniejszego uczestnictwa w społeczeństwie. To gest solidarności, który ma realny wpływ na życie innych” – Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Zainteresowani? Rejestrować możecie się do 23 maja do godziny 22:00. Liczba miejsc jest ograniczona.