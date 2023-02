Na takie filmy i seriale czekali fani DC. Nowy Batman, Superman - wszystkie zapowiedzi

Fani DC i produkcji superbohaterskich niecierpliwie wyczekiwali konkretnego planu i czytelnych zapowiedzi tego, co będzie działo się z uniwersum kinowym DC w najbliższych latach. Zamieszanie wokół zerwania współpracy z Henrym Cavillem i kłopoty przy ukończeniu "Flasha" to tylko dwa z wielu problemów, z jakimi mierzyła się korporacja, studio i twórcy. Wygląda jednak na to, że nareszcie statek pod banderą "DC" zaczyna zmierzać ku właściwemu kierunkowi, a przynajmniej ku konkretnemu kierunkowi. David Zaslav, szef Warner Bros. Discovery zapowiadał, że będzie chciał uczynić z DC jeden z najsilniejszych filarów firmy, a Gunn i Safran mieli przygotować wielki plan premier filmów i seriali. Wczoraj go ogłosili.

Nowe filmy w uniwersum kinowym DC

Wśród nadchodzących projektów znajduje się film "Superman: Legacy", który jako jedyny posiada datę premiery. Niewykluczone, że ona się jeszcze zmieni, ponieważ studia wielokrotnie korygują swoje kalendarze premier w reakcji na wewnętrzne i zewnętrzne czynniki. Film skupi się na postaci Kal-Ela, który będzie starał się pogodzić swoje pozaziemskie pochodzenie i ludzką rodzinę. Wygląda na to, że szykuje nam się swego rodzaju reboot serii, który pozwoli włączyć nowego Supermana do uniwersum, a scenariusz ma napisać sam Gunn. Cavil nie wróci jako Clark Kent, więc przed nami nie lada widowisko. Zapowiedziano także projekt dotyczący "The Authority", który będzie czerpał z komiksów z 1999 roku. Na tytułową grupę składa się 7 herosów z nietypowymi i zaawansowanymi mocami.

Największe emocje może jednak budzić nowy film z Batmanem, którego tytuł będzie brzmieć "The Brave and the Bold". Ten projekt również będzie mieć za zadanie wprowadzić Batmana w uniwersum DC, a pierwszorzędne role w fabule będą odgrywać Robin i Damian Wayne - syn Bruce'a Wayne'a - na których to relacji będzie opierać się cała historia. W filmie nie zagra Robert Pattinson, ponieważ aktor ma potwierdzony udział jedynie w "Batman Part II", czyli drugiej części widowiska Matta Reevesa. Nie pokazywana nigdy wcześniej na dużym ekranie w solowym projekcie Supergirl otrzyma własny film: "Supergirl: Woman of Tomorrow". Produkcja ma zaprezentować superbohaterkę jakiej jeszcze nie widzieliśmy. Ostatnim z zapowiedzianych filmów jest "Swamp Thing", który ma być mrocznym widowiskiem, wręcz horrorem, opowiadającym genezę tytułowego bohatera.

Nowe seriale DC w uniwersum kinowym

Podobnie jak Marvel, DC także planuje znacząco rozbudować ofertę seriali opowiadających nowe historie i uzupełniających fabułę filmów. Przed nami takie serie jak "Creature Commandos", którą napisze sam James Gunn rozkładając historię na 7 odcinków. Główną bohaterką serialu będzie Amanda Waller (szefowa Legionu Samobójców) zajmująca się utworzeniem kolejnej nietypowej grupy uderzeniowej składającej się z potworów. Postać Amandy Waller wydaje się mieć na tyle duży potencjał w oczach szefów DC, że powstaje też serial... "Waller", który również będzie dedykowany postaci granej przez Violę Davis.

Bardzo ciekawie zapowiada się lżejsza produkcja "Booster Gold", czyli serial o postaci podróżującej w czasie, który korzysta z typowych przedmiotów w wersji z przyszłości pozwalających mu stać się superbohaterem w naszych czasach. Nie wiem, czy będziecie gotowi na porównania, jakimi posłużyli się włodarze uniwersum DC, ale przed nami serial o Zielonych Latarniach w klimacie "Detektywa" od HBO, a także serial o wydarzeniach na wyspie Themyscira, na której mieszkają Amazonki. Ma to być prequel "Wonder Woman" wzorowany na "Grze o tron".

Na ten rok zaplanowane są premiery "Shazam. Gniew bogów", "Flash", "Aquaman i Zaginione Królestwo" oraz "Blue Beetle".

Zdjęcia: DC.com