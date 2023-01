Microsoft podczas krótkiego pokazu online opowiedział co nieco o grach ich studiów, które trafią do sprzedaży w 2023.

Microsoft nie serwuje nam prezentacji tak często, jak ma to w zwyczaju robić konkurencja. Nie oznacza to jednak, że w temacie nic się nie dzieje — wręcz przeciwnie. Śmianie się z tego, że na Xboksa nie ma gier przestaje mieć sens. Czy ich baza tytułów na wyłączność jest równie duża co u konkurencji? Nie. Czy jest w tym coś złego? Szczerze mówiąc — z mojej perspektywy: ani trochę. Ale teraz Microsoft pokusił się o prezentację, do której nie potrzebował żadnej dodatkowej podkładki. Nie trwają żadne targi, nie ma żadnych nagród ani nic z tych rzeczy. Ale nadchodzą premiery — nie będą to tytuły na wyłączność Xboksa. Część z nich trafi także dalej szerzej, niż Xboks i Windows. Ale będą to duże gry, z którymi zarówno twórcy, wydawcy jak i gracze — wiążą spore nadzieje. Jakie to gry?

Premiery gier na Xboksa w 2023 - najważniejsze nowości

Hi-Fi Rush

Premiera: już dostępny!

Tytuł o którym dzisiaj usłyszeliśmy po raz pierwszy i już możemy dołączać do zabawy. To produkcja Tango Gameworks, zapraszająca nas do rytmicznych wygibasów. Gatunek gier rytmicznych w ostatnich latach jest trochę na wymarciu i sytuacja nie wygląda specjalnie spektakularnie, ale to gra która ma szansę to zmienić. Tym bardziej, że walki które tam stoczymy będą w rytmach licencjonowanych klasyków — m.in. utworów Nine Inch Nails.

Minecraft Legends

Premiera: 18 kwietnia 2023

Marki Minecraft przedstawiać nikomu nie trzeba. Teraz Mojang Studios przy wsparciu Blackbird Interactive przygotowuję strategiczną grę akcji w pełnym sześcianów świecie. W grze będzie dostępny także tryb PvP, w którym czteroosobowe drużyny będą współpracować by zmieść z planszy przeciwnika.

Redfall

Premiera: 2 maja 2023

Arkane to jedno z tych studiów, których gry biorę w ciemno. Tym razem będzie tak samo — wampirze przygody zapowiadają się niezwykle ciekawie, a mimo że o grze wiemy już od dawna, to teraz na zaostrzenie apetytu otrzymaliśmy kapkę świeżej krwi. To znaczy - nowy trailer!

The Elder Scrolls Online: Necrom

Premiera: czerwiec 2023

Nie tyle nowa gra, co ogromna aktualizacja zmierzająca do ESO. Jak czytamy w oficjalnych zapowiedziach:

W nowej odsłonie gracze powrócą do obcych terenów Morrowind, by przeżyć przygodę w niezbadanych wschodnich regionach. Rozdział wprowadzi również najbardziej wyczekiwaną przez fanów opcję: nową grywalną klasę postaci: Arkanistę. Będzie posiadał on nowe umiejętności i mechanikę, a ponadto będzie dopiero trzecią nową klasą wdrożoną od czasu premiery gry.

Forza Motosport

Premiera: 2023

Ulubiona seria wyścigów która podbiła serca miliony graczy na całym świecie. O tym że w tym roku możemy się spodziewać nowej odsłony - wiedzieliśmy. Ale teraz Turn 10 Studios podzieliło się zajawką z pracy nad nową odsłoną — i co robią, by było tak realistycznie. Nie chcąc psuć zabawy - powiem, abyście sprawdzili sami ;-)