GTA 6 jest w końcowej fazie produkcji! Rockstar zwiększa wymagania względem pracowników

GTA 6 nadchodzi — chociaż data premiery pozostaje tajemnicą

W temacie samej premiery GTA 6 pojawia się coraz więcej sprzecznych głosów — do niedawna wydawało się, że premiera w pierwszym kwartale 2025 roku jest pewna, lecz w ostatnim czasie okazało się, że możliwe, iż będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. Tak czy siak, GTA 6 zbliża się wielkimi krokami; i jakże wyczekiwana kontynuacja wspaniałego GTA 5 (które ma już ponad 10 lat!) pojawi się w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.

Wiemy za to na pewno, że początkowo GTA 6 pojawi się wyłącznie na konsolach, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Niedawno informowaliśmy również, że insiderzy branżowi twierdzą, iż PS5 Pro zadebiutuje w drugiej połowie tego roku. Ma to być odpowiedzią na prognozy związane z obniżeniem sprzedaży PS5; i chociaż „zwykłe” PlayStation 5 nie jest wcale konsolą przestarzałą, to jest trochę rzeczy do ulepszenia. Okazuje się jednak, że może mieć to spore powiązanie z premierą nadchodzącego hitu Rockstar Games — w dniu premiery Grand Theft Auto VI, najlepszym możliwym wyjściem będzie zagranie w tę produkcję właśnie na PlayStation 5 Pro.

GTA 6 wchodzi w końcową fazę produkcji

Jak donosi Jason Schreier z Bloomberga, Rockstar Games od początku kwietnia poprosi pracowników o powrót do biura na pięć dni w tygodniu. Jest to związane z tym, że producent gier wideo wkracza w końcową fazę tworzenia GTA 6. Jakiś czas temu w mailu do pracowników szefowa Rockstar, Jennifer Kolbe, stwierdziła, że decyzja została podjęta ze względów produktywności i bezpieczeństwa. Firma — jak doskonale wiemy — miała sporo problemów z hakerami i to właśnie przez wycieki wszyscy się dowiedzieli, że GTA 6 w ogóle powstaje. Kolbe napisała również, że firma znalazła „wymierne korzyści” z pracy w biurze:

Wprowadzenie tych zmian stawia nas teraz w najlepszej pozycji do dostarczenia kolejnego Grand Theft Auto na poziomie jakości i dopracowania, jakiego to wymaga, wraz z planem wydawniczym odpowiadającym skali i ambicjom gry.

Grand Theft Auto VI oficjalnie wchodzi więc już w końcowy etap produkcji, a za tym idą spore zmiany w samej strukturze pracy Rockstar Games. Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

Źródło: Bloomberg