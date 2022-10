Microsoft zamierza wejść w rynek mobile

Większość z was pewnie doskonale pamięta gdy Microsoft był wymieniany w jednym zdaniu wspólnie z Google i Apple, jako trzeci najważniejszy gracz na rynku mobile. Te czasy jednak bezpowrotnie minęły, nawet jeśli smartfony Lumia miały swoich miłośników, to niestety nie było ich wystarczająco wielu. Szkoda, bo konkurencja z pewnością byłaby bardzo pozytywnym bodźcem dla całego rynku. Gigant z Redmond nie zamierza jednak odpuścić sobie rynku mobile, mimo, że do tej pory nie odniósł na nim wielkiego sukcesu. Według materiałów jakie Microsoft przedstawił przed urzędem antymonopolowym w Wielkiej Brytanii, zakup Activision-Blizzard pozwoli firmie stworzyć nową platformę z grami mobilnymi.

Microsoft ma mocną pozycję na rynku konsol i gier dla PC. Ich usługa chmurowa - Xbox Cloud Gaming również cieszy się sporą popularnością, a całość spina abonament Game Pass. Teraz pora na kolejny krok, a nabycie takich tytułów jak Candy Crash Saga czy Call od Duty: Mobile może mieć tu kluczowe znaczenie. Jeśli gigant zdecyduje się na stworzenie własnego sklepu, to może swoje najpopularniejsze tytuły wycofać ze sklepów Google i Apple. W tym drugim przypadku będzie to pewnie kłopotliwe, bo w Cupertino nie chcą słyszeć o konkurencji dla AppStore na urządzeniach z iOS/iPad OS, ale z Androidem powinno pójść łatwiej.

W Redmond wydają się być zdecydowani na spore inwestycje w mobilną rozrywkę, świadczy o tym chociażby współpraca ze Steamem, Razerem i Logitechem w przypadku ich przenośnych konsol. Zaoferowanie sklepu z grami na smartfony wydaje się naturalnym krokiem. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jest to obecnie największy rynek. Ponad połowa przychodów Activision-Blizzard to właśnie gry mobilne, które w 2020 roku przyniosły na całym rynku ponad 85 mld USD przychodów. W tym samym czasie rynek gier na PC był o połowę mniejszy (40 mld USD). Kluczowa pozostaje kwestia zachęcenia twórców gier do przejścia na nową platformę/sklep.

Microsoft przekonał się już wiele lat temu, że bez aplikacji ani rusz. Teraz nie zamierza powielić tego błędu i chce przekonać deweloperów atrakcyjnymi warunkami publikacji gier w ramach nowej platformy. Chodzi przede wszystkim o luźne zasady dotyczące stosowania systemów płatności w ramach samych gier oraz mniejszą prowizję za ich zakup. Konkretów oczywiście jeszcze nie znamy, ale biorąc pod uwagę, że zarówno Google jak i Apple zgarniają 30% przychodów z aplikacji na swoich platformach, to Microsoft ma spore pole do poprawienia tych warunków. Jednym z orędowników takiego rozwiązanie będzie zapewne Epic Games, który współpracował już z Microsoftem w trakcie batalii o Fortnite w AppStore. Jedno jest pewne, przyszłość mobilnego rynku gier właśnie stała się znacznie ciekawsza.

Chyba, że Sony jednak uda się całą transakcję zablokować. Japończycy mają swoje racje i obawiają się utraty serii Call of Duty, ale czy będzie to wystarczającym warunkiem dla urzędów antymonopolowych? Przekonamy się o tym maksymalnie za kilka miesięcy.

źródło: The Verge