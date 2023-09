Tak może wyglądać odświeżony Xbox Series X. Kiedy premiera?

Od wczoraj, od godzin wieczornym w sieci zaczęło się robić głośno wokół konsoli Xbox. Do internetu zaczęły trafiać dokumenty związane ze sprawą dotyczącą przejęcia przez Microsoft studia Activision. Batalia sądową między amerykańską firmą a tamtejszym regulatorem ds. handlu trwa w najlepsze, choć jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że sprawa jest przesądzona. Jednak im bliżej jesteśmy jej zakończenia, tym poznajemy wiele szczegółów z działalności i planów Microsoftu związanych z konsolami Xbox. Właśnie się dowiedzieliśmy, że szykowana jest odświeżona wersja Xbox Series X. Co najważniejsze, znamy szereg informacji z nią związanych - od wyglądu, poprzez funkcję i datę premiery. Z udostępnionych dokumentów, które publikuje serwis The Verge, dowiadujemy się także, że szykowana jest premiera nowego kontrolera do konsol Xbox, komputerów i grania w chmurze. Co wiemy o odświeżonym Xbox Series X i nowym padzie? Sprawdźmy!

Brooklin - Xbox Series X Refresh

Źródło: The Verge

Udostępnione dokumenty pokazują w całej okazałości wygląd nowego modelu konsoli Xbox Series X. Ta porzuca dotychczasową bryłę i z sześcianu zrobi nam się cylinder. I to pozbawiony napędu optycznego, co czynić ma ją sprzętem do grania w tytuły cyfrowe. Nie można jednak wykluczać, że w sprzedaży pojawi się odłączany czytnik płyt, który do konsoli podłączany będzie przez umieszczony na jej froncie port USB-C z funkcją power delivery. Z wewnętrznych dokumentów, na które powołuje się The Verge, nowy Xbox Series X posiadać będzie dysk 2 TB, obsługę Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 oraz mniej prądożerne podzespoły - mowa jest o oszczędnościach sięgających 15 procent. Odświeżony, odchudzony i przeprojektowany Xbox Series X do sklepów ma trafić jesienią przyszłego roku - pod warunkiem, że kalendarium wydawnicze Microsoftu nie ulegnie wcześniej zmianie. Nie da się jednak ukryć, że zapowiada nam się ciekawy 2024 r.!

Co ciekawe, w przygotowaniu ma też być odświeżony Series S z dyskiem 1 TB. Na ten moment nie wiadomo o nim zbyt wiele, ale warto przypomnieć, że w ostatnich miesiącach Microsoft wypuścił na rynek czarną wersję kolorystyczną tego modelu z dyskiem 1 TB.

Sebile - nowy kontroler Xbox

Źródło: The Verge

Odświeżona konsola Xbox Series X to dopiero początek. Microsoft w udostępnionych właśnie dokumentach rozpisuje się także nad przeprojektowanym kontrolerem bezprzewodowym. Obecna jego konstrukcja jest niemal identyczna z tym, co firma zaproponowała graczom przy okazji premiery konsoli Xbox One. To zmieni się przy okazji premiery Sebile. Nazwa kodowa kontrolera nie zdradza wiele. Więcej tajemnic odkrywaj jego zdjęcie oraz całkiem szczegółowy opis. Jak widać na zamieszczonej powyżej grafice, pad oferować będzie połączenie znanych rozwiązań z nowinkami technologicznymi. Mamy nieco przeprojektowane przyciski funkcyjne, ale sama konstrukcja wygląda bardzo znajomo. Kontroler oferować ma m.in. funkcję automatycznego budzenia się po podniesieniu, lepsze wibracje (haptyka), sterowanie ruchem dzięki wbudowanemu akcelerometrowi. Do tego Bluetooth 5.2, wsparcie dla różnych platform, modułowe gałki analogowe, wymienna bateria i wygodniejsze zarządzanie kontrolerem z poziomu aplikacji mobilnej. Odświeżony pad ma trafić do sprzedaży w maju przyszłego roku - na kilka miesięcy przed premierą nowej wersji konsoli Xbox Series X.

Czy te informacje się sprawdzą? Na tę chwilę trudno wyrokować. The Verge zwraca jednak uwagę na to, że mamy tu do czynienia z dokumentami prezentowanymi przed sądem - można więc z dużym prawdopodobieństwem uznać, że mamy do czynienia z prawdziwymi informacjami. Jednak jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się dopiero w przyszłym roku!