Microsoft z poważną decyzją w sprawie wsparcia systemu

Źródło: Unsplash

W zeszłym roku mogliśmy usłyszeć o tym, że Microsoft rezygnuje ze wspierania systemu Windows 10. Ten bez wątpienia od swojej premiery zmagał się z dużą liczbą błędów, które platforma regularnie łatała. Mimo to oficjalnie zapowiedziano koniec wsparcia dla Dziesiątki, przypadający na 14 października 2025 roku. Okazuje się jednak, że Windows 11 także zostanie pozostawiony bez dalszego wsparcia i to jeszcze w tym roku.

Wersja 22H2 systemu Windows 11 zadebiutowała w październiku 2022 roku. Twórcy oprogramowania zapowiedzieli, że już wkrótce konieczna będzie jego zmiana. Spowodowane jest to porzuceniem dotychczasowej pomocy i rozwoju tej wersji. Ma to nastąpić 8 października bieżącego roku. Warto tutaj podkreślić, że wraz z wygaszeniem nie będą już dostępne żadne aktualizacje. Przekłada się to z kolei na obniżenie bezpieczeństwa i wzrost ryzyka ataku cyberprzestępców. Może to też pogorszyć jakość pracy sprzętu.

Microsoft w celu chronienia własnych użytkowników poinformował, że Windows Update automatycznie zainicjuje aktualizację na urządzeniach biznesowych z Windows 11. Pod warunkiem że nie będą one zarządzane przez działy IT w momencie zbliżania się do końca obsługi technicznej. Aktualizacja do edycji 23H2 pozwoli posiadaczom systemu otrzymywać comiesięczne poprawki, które z kolei przełożą się na zwiększenie bezpieczeństwa.

Co z dalszym wsparciem dla Windowsa 10?

Z systemem Windows 10 przyjdzie nam się pożegnać 14 października 2025 roku. Dotyczy to wersji:

Enterprise,

Education,

Home,

Pro.

Wsparcie techniczne potrwa do wspomnianej daty. Do tego czasu co miesiąc będzie wydawana aktualizacja zabezpieczeń. To i tylko to, bez żadnych dodatkowych funkcji.

Użytkownicy przez cały ten czas mogą zupełnie za darmo zaktualizować swoje obecne systemy w wersji 10 do Windows 11.