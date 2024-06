Jak przywrócić WordPada do Windows 11 24H2? To proste!

Microsoft w najnowszej wersji Windowsa 11 usunął aplikację WordPad. Jeżeli tęsknicie za tym klasycznym edytorem tekstu to mam dobrą wiadomość: jest prosty sposób, by go przywrócić i znów zaczął działać!

Najnowsza aktualizacja Windows 11 24H2 usuwa jedną z aplikacji, która dla wielu windowsiarzy jest symbolem: WordPad. Od lat była częścią systemu i by odczytać pliki RTF nie trzeba było sięgać po żadne zewnętrzne narzędzia. Czy aplikacja była dość mocno zakurzona i raczej nikt nie traktował jej specjalnie serio? Tak. Czy kiedy jej zabrakło ludzie zatęsknili? Również tak. Okazuje się jednak, że jest opcja by przywrócić WordPada w Windows 11 24H2.

Zrzut ekranu z programu WordPad

Jak przywrócić WordPada do Windows 11 24H2? — instrukcja

Jeżeli nie chcecie instalować żadnej innej aplikacji i wciąż tęsknicie za WordPadem, to mam dobrą wiadomość. Możecie to zrobić w kilku prostych krokach, po prostu... pobierając odpowiednie pliki, które znajdziecie tutaj. Jedynym co trzeba zrobić po ich ściągnięciu to skopiowanie ich do "C:\Program Files\Windows NT\Accessories". Gdy pliki zostaną tam zamieszczone wordpad.exe znów będzie działał jak złoto.

Warto mieć jednak na uwadze, że sama aplikacja nie będzie dostępna jak dotychczas — jeżeli więc zależy Ci na szybkim dostępie do niej, warto porobić sobie odpowiednie skróty w menu.

Proste, szybkie, efektywne. Dla wszystkich stęsknionych za WordPadem — znakomita opcja przywrócenia aplikacji!