Gdy Microsoft zaprezentował nową funkcję Recall monitorującą i zapisującą wszystko to, co robimy na komputerze, na firmę wylała się ogromna fala krytyki – głównie związana z obawami o bezpieczeństwo i prywatność danych. Po kilku dniach ostrych komentarzy, firma postanowiła, że zmieni nieco mechanizm działania tego narzędzia – to użytkownicy będą musieli wyrazić zgodę, na jego działanie w tle. Oznacza to, że przy pierwszej konfiguracji komputerów z Copilot+ pojawią się dodatkowe opcje wyboru i zgody. Microsoft zapowiadał wprowadzenie dodatkowych warstw ochrony danych, w tym odszyfrowywanie "just in time" chronione przez Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS), dzięki czemu migawki Recall będą odszyfrowywane i dostępne tylko po uwierzytelnieniu użytkownika. Ponadto baza danych indeksu wyszukiwania również będzie zaszyfrowana.

Recall wstrzymane. Microsoft opóźnia wprowadzenie kontrowersyjnej funkcji

Teraz okazuje się, że Microsoft zdecydował o odłożeniu w czasie wdrożenia do systemu Windows 11 narzędzia Recall. Firma poinformowała o tym w zaktualizowanym wpisie na blogu, w którym tłumaczy:

Informujemy o dodatkowej aktualizacji funkcji Recall (wersja zapoznawcza) dla komputerów Copilot+. Funkcja Recall zostanie teraz przeniesiona z wersji zapoznawczej dostępnej dla komputerów Copilot+ 18 czerwca 2024 r. do wersji zapoznawczej dostępnej najpierw w programie Windows Insider Program (WIP) w nadchodzących tygodniach. Po otrzymaniu opinii na temat Recall od naszej społeczności Windows Insider, jak to zwykle robimy, planujemy wkrótce udostępnić Recall (wersję zapoznawczą) dla wszystkich komputerów Copilot+.

Warto też przypomnieć, że Recall nie jest jedyną funkcją, która monitoruje i zapisuje to, co robicie na komputerach z Windows 10 lub Windows 11. Choć wszyscy skupiają się na rozwiązaniu zaprezentowanym kilka tygodni temu, od lat system zapisuje i przechowuje informacje i nasze poczynania.

Historia aktywności pomaga śledzić Twoje działania na urządzeniu, gromadząc informacje o aplikacjach i usługach, z których korzystasz, plikach, które otwierasz, oraz witrynach internetowych, które przeglądasz. Historia aktywności jest przechowywana lokalnie na urządzeniu.

– czytamy na stronach pomocy technicznej Microsoft. I choć funkcja ta nie jest tak zaawansowana jak Recall, zbiera ona informacje o uruchamianych aplikacjach, otwieranych plikach, czy przeglądanych stronach internetowych:

Oś czasu . Wyświetlaj oś czasu działań i określ, czy chcesz wznowić te działania na urządzeniu. Załóżmy na przykład, że edytujesz dokument Word na urządzeniu, ale nie możesz zakończyć edycji, zanim skończysz pracę na dany dzień. Jeśli włączysz ustawienie Przechowaj moją historię aktywności na tym urządzeniu na stronie ustawień Historia aktywności, zobaczysz, że Word aktywność na osi czasu następnego dnia — i przez następne kilka dni — i z tego miejsca możesz wznowić pracę nad nią.

. Wyświetlaj oś czasu działań i określ, czy chcesz wznowić te działania na urządzeniu. Załóżmy na przykład, że edytujesz dokument Word na urządzeniu, ale nie możesz zakończyć edycji, zanim skończysz pracę na dany dzień. Jeśli włączysz ustawienie na stronie ustawień Historia aktywności, zobaczysz, że Word aktywność na osi czasu następnego dnia — i przez następne kilka dni — i z tego miejsca możesz wznowić pracę nad nią. Microsoft Edge. W przypadku korzystania z Starsza wersja Microsoft Edgehistoria przeglądania będzie uwzględniana w historii aktywności. Historia aktywności nie jest zapisywana podczas przeglądania za pomocą okien InPrivate.

Recall i Historia aktywności. Windows sprawdza, co robisz na komputerze

Co ważne funkcja aktywności w systemie Windows jest włączona domyślnie, jednak system pozwala na zarządzanie jej ustawieniami.

Windows 11

Zatrzymywanie zapisywania historii aktywności lokalnie na urządzeniu:

Wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia > Prywatność & zabezpieczenia > Historia aktywności. Przełącz ustawienie Przechowuj moją historię aktywności na tym urządzeniu nawartość Wyłączone.

Windows 10

Zatrzymywanie zapisywania historii aktywności lokalnie na urządzeniu

Wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia > Prywatność > Historia aktywności. Wyczyść pole wyboru Przechowuj moją historię aktywności na tym urządzeniu.

Dodatkowo, warto wyczyścić dotychczasową historię aktywności. Jak to zrobić?

Wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia > Prywatność > Historia aktywności. W obszarze Wyczyść historię aktywności wybierz pozycję Wyczyść.

Jeśli chcecie mieć większą pewność, że system was nie śledzi, warto wyłączyć tę opcję. Warto też śledzić kolejne komunikaty Microsoftu związane z funkcją Recall. Widać, że presja ma sens, gdyż firma wycofuje się z wprowadzenia zmian – przynajmniej na ten moment. Narzędzie wciąż będzie udostępnione, jednak dopiero w przyszłości, nie wraz z najnowszą aktualizacją Windows 11. Microsoft zapowiada, że musi wziąć pod uwagę komentarze społeczności i ekspertów, a sama funkcja musi spełniać najwyższe wewnętrzne wymagania. Zastanawiające jest jednak to, że osoby odpowiedzialne za wprowadzanie nowości do systemu dopiero teraz dostrzegły, że Recall niesie pewne ryzyko. Dobrze jest jednak widzieć, że funkcja trafi do kanału Windows Insider Program – kiedy? Gdy tylko będzie gotowa jej nowa wersja.