Ile trzeba zapłacić, żeby nasz komputer działał szybciej? Wystarczy złotówka

Kiedy po raz pierwszy uruchamiany naszego nowego peceta, wszystko zazwyczaj działa na nim super płynnie. Jest to zawsze miłe wrażenie, które lubi chyba każdy fan technologii. Jednak wraz z upływem czasu komputer może popadać w coraz gorszy stan, co skutkuje obniżeniem wydajności. Jeżeli mamy jeszcze gdzieś w urządzeniu dysk HDD, ten z czasem ulega fragmentacji, rejestr staje się pełen błędów, sterowniki tracą na aktualności, a wskutek instalacji masy programów, komputer zaczyna włączać się coraz wolniej.

Co wtedy zrobić? Cóż, część użytkowników zazwyczaj podpowie, by wykonać całkowity reset sprzętu, przywracając go do ustawień początkowych. To jednak wymazuje nam wszystkie programy, a aby zachować nasze dane, musimy wykonać dodatkową kopie zapasową, często wielu setek gigabajtów. Nie dość więc, że mamy tu ryzyko, że coś przeoczymy, to taka metoda może być całkiem kosztowna i czasochłonna. Czy istnieje lepsze i tańsze rozwiązanie, aby utrzymać nasz pecet w świetnej kondycji przez cały czas? Jak się okazuje – jak najbardziej.

Tutaj rozwiązaniem naszego problemu jest dosyć znana wszystkim marka CCleaner. Starsi użytkownicy z pewnością znają ją jako jedno z najlepszych urządzeń do „sprzątania” systemu. Jednak CCleaner w swojej wersji Pro potrafi o wiele, wiele więcej. Co więcej, teraz można mieć to oprogramowanie za symboliczną złotówkę na rok zamiast 79 zł. Tylko do 30 czerwca możecie kupić CCleanera Pro w promocyjnej cenie. Warto się więc przyjrzeć, co ten program potrafi.

Jak utrzymać nasz pecet w dobrej formie? Wystarczy kilka kliknięć

To, co spowalnia nasz komputer, można podzielić na kilka kategorii. Pierwszą z nich jest oczywiście to, jakie programy działają nam cały czas w tle. Często nie mamy nawet pojęcia, jakie aplikacje ciągle są włączone w tle, marnując moc obliczeniową procesora i zapychając pamięć RAM. To wpływa na wszystko – od czasu otwierania się innych aplikacji czy nawet okien Windowsa, po wydajność grach. Dzięki funkcji Optymalizator wydajności CCleaner Professional zapewni naszemu systemowi szybkie i bezproblemowe działanie, wyłączając niepotrzebnie działające w tle aplikacje.

Drugą kwestią jest oczywiście fakt, że dziś w naszych komputerach mamy tyle komponentów, że pilnowanie wszystkich aktualizacji mogłoby być pełnoetatową pracą. Na szczęście, CCleaner Pro może zrobić to za nas. Po pierwsze, pozwala on zaktualizować wszystkie programy na komputerze jednym kliknięciem. Jest to przydatne, ponieważ nowe wersje aplikacji zawierają nie tylko usprawnienia wydajności, ale przede wszystkim – poprawki zabezpieczeń, które są kluczowe, jeżeli nie chcemy narazić się na atak hakerów. Drugą kwestią jest automatyczna aktualizacja wszystkich sterowników. To z kolei jest w stanie uchronić nas przed sytuacją, że przez przestarzałe drivery kluczowe elementy komputera albo przestają działać, albo działają dużo gorzej, niż by mogły.

I tu przechodzimy do chyba najważniejszej funkcji CCleanera Pro, jaką jest możliwość przyspieszenia naszego komputera. To może odbyć się kilkoma metodami. Po pierwsze, należy przyjrzeć się temu, jak szybko nasz pecet się uruchamia. Jeżeli nasz autostart zapchany jest szeregiem aplikacji, które uruchamiają się wraz z systemem, naturalnie proces startu może zająć nawet do kilku minut. CCleaner Pro radzi sobie z tym problemem, usuwając zbędne programy, które automatycznie dodały się do autostartu. Drugą kwestią są oczywiście działanie systemu na co dzień.

Tutaj winowajcą mogą być popsute pliki, problematyczne wpisy w rejestrze czy śmieci pozostawione po usuniętych programach. Takie elementy mogą mieć różny wpływ na naszą maszynę. Część z nich może ją spowolnić, a część sprawić, że system Windows będzie zachowywał się niestabilnie. To właśnie te aspekty najczęściej prowadzą do tego, że chcemy przywrócić nasz system do ustawień fabrycznych. Zamiast tego lepiej jest wykorzystać CCleanera Pro i przeprowadzić optymalizację naszego peceta. Dzięki temu będziemy doświadczać mniej błędów i awarii, a nasz komputer będzie działał zauważalnie lepiej i wydajniej. Tym bardziej warto się pospieszyć z zakupem i skorzystać z tego, że do końca miesiąca można dostać ten program prawie za darmo.

Co zyskujemy dzięki optymalizacji komputera?

Czy takie czyszczenie ma realny wpływ na nasz komputer? Oczywiście, że tak. Potwierdzają to dane, pokazujące, w jaki sposób nasze urządzenie jest w stanie przyspieszyć, jeżeli wykorzystamy CCleanera Pro. Użytkownicy raportują, że po gruntownym czyszczeniu i optymalizacji ich pecety mogą pochwalić się wzrostem wydajności na poziomie aż do 34 proc. i nawet do 72 proc. szybszym uruchamianiem. CCleaner Pro szczególnie powinien zainteresować użytkowników laptopów. Wszystko przez to, że po przeprowadzonej optymalizacji komputery te mogą pochwalić się nawet o 30 proc. dłuższym czasem pracy na akumulatorze.

Naturalnie, jeżeli mówimy o czyszczeniu, nie można nie wspomnieć o plikach cookie i innych tymczasowych plikach gromadzonych przez nasze przeglądarki internetowe. CCleaner w jednym momencie jest w stanie posprzątać także i ten element systemu, sprawiając, że możemy przeglądać internet bardziej anonimowo, co w wielu wypadkach (jak np. kupowanie biletów lotniczych czy bookowanie hoteli) może okazać się bardzo przydatne.

Finalnie – CCleaner Professional pozwala także praktycznie zapomnieć o tym, że o stan naszego systemu trzeba regularnie dbać. Przede wszystkim dlatego, że program może działać samodzielnie i automatycznie. Wszystkie elementy związane z czyszczeniem i konserwacją naszego systemu mogą być regularnie planowane, dzięki odpowiedniemu narzędziu, a dodatkowo CCleaner Pro czuwa nad naszym komputerem, monitoruje i wykrywa nieprawidłowości w czasie rzeczywistym. A to wszystko, przypomnijmy, za zaledwie 1 zł do końca czerwca.

To jednak nie wszystko

Jak więc widać, program ten jest jedynym narzędziem, którego potrzebujemy, aby nasz pecet działał szybko i sprawnie przez długi czas. Być może właśnie dlatego CCleaner Pro jest wybierany przez miliony użytkowników na całym świecie i określany jest mianem najlepszego programu do optymalizacji systemu. Jak wynika z danych samego producenta, CCleaner na komputerach użytkowników co miesiąc pozbywa się aż 35 000 000 Gigabajtów niechcianych plików.

Jeżeli natomiast jesteśmy zainteresowani kompleksową ochroną naszego komputera, dobrym pomysłem jest też zainteresowanie się innymi programami z oferty firmy Piriform, twórców CCleanera. Mamy tu chociażby takie programy jak Recuva, czyli oprogramowanie do odzyskiwania usuniętych plików, Speccy, które dostarcza zaawansowanych danych analitycznych dotyczących komputera czy Defraggler, który może przydać się wszystkim tym, którzy wciąż korzystają w domu z dysków HDD i pomóc w ich defragmentacji. Sam CCleaner ma także aplikację na Androida i iOS, gdzie może pomóc wyczyścić telefon ze zbędnych plików i odzyskać dla nas więcej miejsca na dysku naszego telefonu.

Materiał powstał we współpracy z firmą Piriform.