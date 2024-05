Microsoft Word to najpopularniejsza "aplikacja do pisania" na świecie. Pakiet biurowy giganta z Redmond od lat nie ma sobie równych, zwłaszcza jeżeli potrzeba czegoś więcej, niż jedynie wklejenia tekstu i zmiany fontów.

Od lat jednak doklejanie nowych treści budziło wśród użytkowników ogrom frustracji. Wszystko to ze względu na wklejanie go z formatowaniem, które... niekoniecznie pasowało temu, z którego korzystaliśmy w dokumencie. Tym samym cała nasza wcześniejsza praca mogła pójść na marne. Domyślnym ustawieniem bowiem było wklejanie z zachowaniem formatowania materiału źródłowego. Teraz jednak to się zmienia — i domyślną opcją będzie dostosowanie formatowania do tego obowiązującego w naszym dokumencie.

Microsoft zmienia domyślną opcję wklejania tekstu w MS Word

To nie jest tak, że ta opcja wcześniej była poza zasięgiem użytkowników — wręcz przeciwnie. Problem polega jednak na tym, że nie była ona domyślną i wielu nie miało pojęcia, że w ustawieniach aplikacji można zmienić domyślne opcje związane z formatowaniem wklejanego tekstu. A przez lata pakiet Microsoftu nie oferował wklejania tekstu bez formatowania (skrót Control + Shift + V), co budziło u wielu ogrom frustracji.

Dzisiejsza zmiana pozwoli zaoszczędzić sporo nerwów i frustracji wszystkim, którzy przez lata w ten sposób wojowali z formatowaniem w obrębie dokumentów przy przeklejaniu treści. A jeżeli z jakiś powodów zatęsknicie za starymi opcjami, to spokojnie. W zaawansowanych ustawieniach wklejania w opcjach MS Word możecie zmienić domyślne wklejanie jako to, z zachowaniem formatu źródłowego.

Źródło