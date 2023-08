Pół miasta bez prądu. Winny? Latająca ryba

Znaczna część miasteczka Sayreville w stanie New Jersey została odcięta od prądu. Jakież musiało być zdziwienie badających sprawę elektryków, gdy odkryli, że usterkę transformatora spowodowała… ryba.

Nieporadny rybołów sparaliżował miasto

W ubiegłym tygodniu na dużym obszarze dolnego Sayreville w New Jersey doszło do nagłej przerwy w dostawie prądu. Mieszkańcy przez około 2 godziny musieli radzić sobie bez elektryczności, a w międzyczasie ekipa z Jersey Central Power and Light Company starała się wyjaśnić przyczynę tej zagadki. Okazało się, że winnym całego zamieszania była ryba, która spadała na transformator, upuszczona prawdopodobnie przez drapieżnego ptaka.

Chris Hoenig – rzecznik Jersey Central Power and Light Company – przekazał, że zwierzęta całkiem często są odpowiedzialne za uszkodzenia infrastruktury energetycznej, ale nikt nie spodziewał się obecności ryby na transformatorze. Wyjaśnienie tej zagadki jest w zasadzie dość proste, choć sama sytuacja brzmi absurdalnie. W okolicy występuje bowiem duża liczba rybołowów, które mają w zwyczaju przelatywać spore odległości z ofiarą w szponach. Jeden z ptaków przelatujących nad elektrownią musiał więc mieć pecha i zgubić swój obiad, feralnie upuszczając go na urządzenie.

Przez nieporadność drapieżnika ponad 2 tysiące osób straciło dostęp do prądu i choć miasto prowadzi aktywny tryb monitorowania rybołowów oraz przenoszenia ich gniazd z daleka od infrastruktury krytycznej, to nie sposób mieć pod kontrolą wszystkich ptaków, przez co czasem dochodzi do tak nietypowych sytuacji. Prąd mieszkańcom Sayreville udało się całkiem szybko przywrócić, więc największym poszkodowanym w tej sytuacji wydaje się rybołów, który wrócił do gniazda z pustymi szponami.

