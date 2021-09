Trudno nazwać Windows 11 rewolucją, ale nowa odsłona systemu niesie za sobą sporo zmian. Także tych wizualnych, bo oprócz reorganizacji umiejscowienia niektórych elementów, otrzymujemy także miłą odmianę wizualną. Zaokrąglone rogi, więcej przezroczystości i lepiej działający system trybu jasnego i ciemnego powinny przypaść do gustu użytkownikom - sam bardzo szybko do nich przywykłem, choć oczywiście są pewne niedociągnięcia.

Te będą zapewne poprawiane na przestrzeni następnych miesięcy, a może i lat, ale w międzyczasie potrzebne są też aktualizacje aplikacji, by ich interfejs był zgodny z resztą środowiska. Jedną z flagowych nowości w Windows 11 jest nowa wersja Microsoft Teams, które celują w bycie naszym codziennym komunikatorem. To właśnie dlatego przypięto ją do paska zadań, przygotowano nowy widok pozwalający szybko wznawiać konwersacje, a teraz dla Windows 11 przygotowano generalną aktualizację wyglądu aplikacji.

Microsoft Teams 2.0 dla Windows 11

Największą i najbardziej zauważalną zmianą jest dostosowanie interfejsu Teams 2.0 to tak zwanego Windows Mica - nowy styl w dużym stopniu opiera się na nieprzejrzystych i dynamicznych elementach. W konsekwencji pozwala on na reagowanie przez aplikacje na motyw i tapetę, dzięki czemu lepiej prezentuje się ona na tle całego środowiska. Wszystko po to, by stworzyć coś na zasadzie hierarchii okien i lepiej uwypuklić aktywne programy. Co więcej, zdaniem Microsoftu Mica działa sprawniej i bardziej wydajnie niż Fluent Design (obecny częściowo w Windows 10), więc powinna być zauważalna zmiana na plus w zachowaniu aplikacji korzystających z nowego stylu.

Na przykładzie nowych Teamsów widać, że takie programy mogą np. respektować kolor i motyw w systemie, a także kolorystykę tapety. Nie jest to jakaś rewolucja, ale wygląda na to, że Microsoft mógł nareszcie opracować styl, z którego deweloperzy będą chętniej korzystać projektując swoje aplikacje. Byłoby to wszystkim na rękę, bo brak spójności w interfejsie jest niewygodny dla Microsoftu, a użytkowników razi po oczach za każdym razem, gdy używają aplikacji działających na innych zasadach i przygotowanych z myślą o zupełnie innych środowiskach.

Nowe Teamsy nie dla szkół i firm

Warto jednak dodać, że Teams 2.0 dla Windows 11 opierają się na webowej wersji komunikatora, więc jeśli na Waszym komputerze jeszcze się nie pojawiły, to pozostaje czekać na aktualizację po stronie serwera. Jeśli macie trochę szczęścia, to wystarczy że klikniecie na ikonkę Czatu na pasku zadań w Windows 11 i będziecie mogli przejść do odświeżonej wersji. Być może nie zrobi na Was potężnego wrażenia, ale dość prędko powinniście zauważyć, że jest szybsza i bardziej responsywna. Nowością są też opcje zmiany rozmiaru okna aplikacji i możliwość cytowania odpowiedzi bezpośrednio w widoku konwersacji.

Należy też pamiętać, że nowe Teamsy powstały z myślą o użytkownikach prywatnych, natomiast dla rynku edukacyjnego oraz biznesowego nadal rozwijana będzie klasyczna wersja oparta o Electron.

Zrzuty ekranu: windowslatest