Firmy płaczą, studenci skaczą z radości. Microsoft Teams Premium nadchodzi

Microsoft Teams Premium nadchodzi. Kiedy nowa wersja aplikacji będzie dostępna?

Microsoft po raz pierwszy zapowiedział plan premium do Teams w październiku zeszłego roku — dość późno, jak na fakt, że prawdziwy „boom” na konferencje online był blisko 3 lata temu. Niemniej jednak, nowa wersja aplikacji ruszy już na początku lutego tego roku — do jej startu zostało zatem naprawdę mało czasu.

Oznacza to niestety, że niektóre funkcje, które do tej pory były dostępne w darmowej wersji Teams, będą teraz aktywne tylko w planie premium. Nie ma wątpliwości, że jest to zmiana, która nie przypadnie do gustu firmom, chociaż bez dwóch zdań zachwyci wszystkich studentów.

Jakie funkcje zaoferuje Microsoft Teams Premium?

Jak ogłasza MS, nowości obejmują między innymi szereg funkcji związanych z technologią sztucznej inteligencji (co nie powinno być szczególnym zaskoczeniem, mając na uwadze ostatnie działania firmy założonej przez Billa Gatesa), które mają pomóc w najczęstszych problemach dotyczących wideokonferencji — niestety, Microsoft nie był bardziej dokładny w tej kwestii.

Mimo wszystko, MS zdecydował się na dodanie niektórych funkcji z darmowej wersji do abonamentu Premium — i dotyczy to między innymi napisów na żywo, znaczników na osi czasu pokazujące na nagraniach, kiedy użytkownik dołączył lub opuścił spotkanie czy niestandardowych scen w Together Mode.

Niektóre zmiany z pewnością nie spodobają się użytkownikom platformy, a szczególnie prowadzącym spotkań — dotyczy to między innymi powiadomień SMS, analiz w centrum administracyjnym Teams, widoku zaplanowanej kolejki czy tła nakładanego na kamerę (i wydaje mi się, że ten ostatni aspekt zaboli największą grupę użytkowników). Co powiecie na takie zmiany oraz co sądzicie o tym pomyśle?

Źródło: Microsoft