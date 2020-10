Dzięki nowemu wyglądowi webowa aplikacja Microsoft Teams staje się nieco bardziej czytelna. Najbardziej rzucającą się zmianą jest jasny pasek menu nawigacyjnego, gdzie przełączamy się pomiędzy zespołami, czatami, powiadomieniami, kalendarzem oraz innymi sekcjami aplikacji. Nowe ikony z bardziej zaokrąglonymi krawędziami ładnie komponują się z resztą interfejsu, podobnie jak delikatnie odświeżony wygląd czatu. Miejscami widoczny jest także brak cienia rzucanego przez kursor na pasku nawigacji.

Ciemny motyw w Microsoft Teams

Microsoft potwierdza po raz kolejny, że trwają prace nad przygotowaniem ciemnego motywu dla webowej odsłony Teams, ale nie został jeszcze nawet ujawniony choćby jeden zrzut ekranu, który pozwoliłbym nam na wstępną ocenę. Gdy to się stanie, przekonamy się, czy Microsoft całkowicie porzucił stary styl z ciemnym fioletowym paskiem nawigacyjnym i będzie on po prostu szary/czarny.

Microsoft Teams powoli staje się bezkonkurencyjny i zyskuje nowe narzędzia

Na widoczne i opisane zmiany w wyglądzie Microsoft Teams użytkownicy zaczekają do połowy listopada, bo właśnie wtedy zostanie on udostępniony testerom oraz wybranym użytkownikom. Pozostałe osoby zaczekają na aktualizację do grudnia, ale dokładniejszy termin nie został sprecyzowany. Jednocześnie powraca pytanie o uaktualnienie wyglądu aplikacji desktopowych i mobilnych z uwzględnieniem stylu Fluent Design, bo na ten temat Microsoft się nawet jeszcze nie zająknął.