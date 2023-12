Używasz Microsoft Teams? Koniecznie zaktualizuj ten program

Rok 2020 zmienił nasze podejście do pracy o 180 stopni. Nie tylko praca zdalna stała się możliwa, ale też - wiele firm zostało przy niej nawet po zakończeniu pandemii. Najlepiej ilustruje to fakt, że niezwykle popularna wcześniej usługa wynajmu przestrzeni coworkingowych i biur WeWork niedawno ogłosiła bankructwo.

Praca zdalna daje nam większą elastyczności i pozbawia niektórych obowiązków, jak chociażby konieczność poświęcenia czasu na dojazd do pracy. Jednocześnie jednak - ma to też swoje ograniczenia, jak chociażby konieczność korzystania z jednego (albo kilku) z mnóstwa komunikatorów, takich jak MS Teams.

Od ich poprawnego działania bardzo często zależy nasza sprawna praca, dlatego, jeżeli korzystacie z Microsoft Teams, koniecznie pilnujcie, by jego wersja była aktualna

Microsoft Teams - firma wydała ostrzeżenie

Jak niektórzy wiedzą, Microsoft w październiku tego roku wydał nową wersję swojej aplikacji (pisaliśmy o tym: Teams z nowym wyglądem wypadają świetnie. Microsoft kuje żelazo póki gorące). Oprócz zmian wizualnych sporo zmieniło się także pod maską, a aplikacja korzysta z nowego silnika i zużywa dużo mniej pamięci. Zmiana na nową wersję jest obowiązkowa i będzie automatycznie przeprowadzana od marca 2024 roku.

Źródło: Microsoft

Jednocześnie jednak, oznacza to, że Microsoft musi obecnie wspierać dwie oddzielne od siebie wersje MS Teams, co, jak nietrudno zgadnąć, może prowadzić do problemów u tych, którzy zdecydują się odrzucić aktualizację i korzystać ze starszej wersji. Microsoft ostrzega, że wsparcie dla starszych wersji Teams całkowicie zakończy się w marcu. Co może się stać, jeżeli będziemy korzystali z przestarzałego MS Teams? Przede wszystkim - klienci mogą mieć problem z otrzymywaniem oraz wysyłaniem wiadomości, a także połączeniami na grupach czy kanałach. Dotyczy to zarówno Teamsów na komputerach, jak i tych używanych na telefonach z Androidem i iOS oraz korzystających z Virtual Desktop Interface.

Źródło: Microsoft

Teamsy online nie będą miały tego problemu, ponieważ webowy klient aplikacji został już dawno zaktualizowany do najnowszej wersji i jest zarządzany przez sam Microsoft. Naturalnie, wszyscy wiemy, że słowo "Microsoft" i "aktualizacja" nie idą ze sobą w parze zbyt dobrze, jednak w tym wypadku - zdecydowanie nie ma z czym zwlekać. Microsoft Teams to jedno z najważniejszych narzędzi, a im bliżej terminu zakończenia wsparcia, tym więcej potencjalnych błędów i bugów może się pojawić w starszych wersjach aplikacji. Aktualizacja jest darmowa i można ją przeprowadzić automatycznie z poziomu komputera, bądź sklepu Play Store/App Store. Osoby korzystające z VDI muszą się nieco bardziej namęczyć, ale dla nich Microsoft przygotował specjalny poradnik.

Jeżeli więc korzystacie z Microsoft Teams i jeszcze nie przeprowadziliście aktualizacji - warto zrobić to teraz, żeby potem uniknąć kłopotów w pracy.