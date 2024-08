Microsoft dosyć niespodziewanie wprowadził dzisiaj do przedsprzedaży aż trzy nowe konsole z rodziny Xbox. Niestety, jeśli liczyliście na model "Pro" o większej wydajności to nie mam dla was dobrych informacji.

3 nowe konsole Xbox

Zapowiedziane dzisiaj 3 nowe konsole z rodziny Xbox, to nowe warianty obecnie dostępnych modeli. W ofercie pojawił się między innymi model Xbox Series X Galaxy Black, który pojawi się na szczycie oferty. Główna zmiana to dołożenie dodatkowej pamięci, ten model wyposażony jest w dysk o pojemności 2 TB, dzięki czemu zmieścimy na nim znacznie więcej gier. Poza tym to zwykły Xbox Series X z napędem, a głównym wyróżnikiem jest czarna obudowa z białymi "plamkami", które mają imitować gwiazdy. Cena tej wersji została ustalona na niespełna 600 USD. Za 150 USD mniej będzie można natomiast kupić Xbox Series X Robot White z dyskiem o pojemności 1 TB, ale bez napędu optycznego. Będzie to zatem konsola pozycjonowana nieco niżej niż obecnie dostępny model XSX.

Wreszcie dla mniej wymagających klientów przygotowano nową wersję Xboxa Series S, tym razem wyposażonego w dysk o pojemności 1 TB, zamiast 512 GB jakie były w standardzie. Cena tej konsoli została ustalona na niespełna 350 USD, czyli o 50 USD więcej niż bazowy model, który w Polsce można obecnie kupić za 1200-1300 złotych. Co ciekawe nowy model można już zamawiać na stronie Microsoftu, ale dostawa spodziewana jest dopiero po 15 października. Cena konsoli z dyskiem 1 TB to 1549 złotych, podobnie jak wersji czarnej, która dostępna jest już od jakiegoś czasu.

Polskich cen nowych wariantów konsoli Xbox Series X jeszcze nie znamy. Nie są dostępne na polskich stronach, ale biorąc pod uwagę, że bazowy Xbox Series X wyceniony jest na 2399 złotych, to można oczekiwać, że wersja bez napędu będzie o około 250 złotych tańsza, a wersja z dyskiem 2 TB o około 500 złotych droższa. Microsoft przy okazji obniżył też cenę czarnego XSX z 499 do 469 USD, ale podobnego ruchu póki co na polskim rynku nie widać.