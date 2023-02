Microsoft chce wprowadzić sztuczną inteligencję do... Minecrafta. Karuzela szaleństwa kręci się w najlepsze

Microsoft jest zakochany w SI po uszy

Microsoft już ponad 3 lata temu sporo zainwestował w udziały w OpenAI i dzięki temu na wczesnym etapie miał dostęp do tej technologii. Jednym z pierwszych produktów, który wykorzystuje możliwości ChatGPT jest wyszukiwarka Bing, a dalej rozwiązanie to ma poprawić możliwości systemów Windows. To jednak tylko początek, bo według ostatnich informacji, Microsoft już od dłuższego czasu testuje technologię GPT-3 w swoich sztandarowych produktach należących do pakietu Office. Prezentowana jakiś czas temu funkcja autouzupełniania treści w aplikacji Word bazuje właśnie na nieokreślonej wersji ChatGPT, a plany są takie, aby podobne rozwiązanie pojawiło się również w Outlooku oraz aplikacji do prezentacji — PowerPoint.

GPT-3 ma nie tylko pomóc usprawnić wyszukiwarkę Outlooka, która będzie przeszukiwała treść wiadomości email nie tylko na podstawie słów kluczowych, ale również kontekstu, aby przede wszystkim pomóc w tworzeniu nowych wiadomości. Firma idzie za ciosem — i poza swoim pakietem biurowym, sztuczną inteligencję chce wpuścić także do chmury Azure. Niedawno Microsoft zdecydował się na zwolnienie blisko 10 tysięcy pracowników, po czym zaledwie tydzień później podzielił się informacją, że planuje wyłożyć kolejne miliardy na OpenAI. Miłość przybrała dość toksyczny charakter, gdzie przez całość cierpią inni — ale jak widać, gigant z Redmond nie ma zamiaru się tym przejmować.

Najpierw przeglądarka, teraz… Minecraft?

Bing oparty na technologii stojącej za ChatGPT jest już dostępny dla niektórych — i test tej przeglądarki autorstwa Kamila Pieczonki na łamach Antyweb możecie już przeczytać, klikając w ten link. Sztuczna inteligencja zaczęła się buntować po drodze, o czym również informowaliśmy. Jak się okazuje, Microsoft chce wykorzystać AI na wielu innych gruntach…

Jak podaje Neowin, opierając się na źródle o nazwie Semafor, Microsoft planuje opracować nowy model sztucznej inteligencji, którego zadaniem będzie umożliwienie graczom kontrolowania ich postaci w Minecrafcie i zlecanie różnych zadań za pomocą zwykłego języka. Jak podają źródła, funkcja ta została już zaprezentowana, lecz wyłącznie na wewnętrznym spotkaniu Microsoftu.

Czy AI w przypadku gier wideo ma sens?

Na ten moment sztuczna inteligencja nie zrewolucjonizowała branży gier wideo, lecz pojawiały się informacje o tym, że sprawnie wykorzystano ChatGPT w przypadku Baldur’s Gate. W przypadku Minecrafta sytuacja może być dużo trudniejsza — wielka piaskownica stworzona przez Mojanga to produkcja, w której każde zadanie można wykonać na mnóstwo różnych sposobów — i niewykluczone, że AI wymyśli nawet swoje własne obejścia.

Z tego względu pojawiają się pewne obawy i są pogłoski, że wykorzystanie tej technologii nigdy nie trafi w ręce graczy do standardowych odsłon Minecrafta. Chociaż AI powinno być w stanie budować wielkie konstrukcje, eksplorować wybrane biomy czy zbierać potrzebne materiały rozrzucone po różnych częściach całego świata w grze, tak mogą pojawić się pewne błędy, które są w stanie naprawić tylko osoby z doświadczeniem w debugowaniu.

Inne obawy dotyczą grania w trybie multiplayer. Pojawiają się spekulacje, że postaci kierowane przez sztuczną inteligencję mogą… nękać innych graczy. To, poza tym, że jest niemiłe, często łamie regulaminy różnych serwerów — a rozpatrywanie spraw o bany dotyczących tego, czy ktoś sam to robił, czy oddał kontrolę SI, nie brzmi najlepiej. Cóż, same obawy dotyczące nękania innych ludzi, dużo mówi o AI w tym momencie.

