Amazon też będzie mieć swojego ChatGPT. Bo dlaczego nie?

Czy to już szaleństwo? Niekoniecznie - to raczej wynik procesu, jaki został zapoczątkowany przez OpenAI. Teraz każdy albo chce mieć ChatGPT w swoich produktach, albo... coś na wzór tego modelu językowego. Amazon zdecydowanie ma zasoby, by coś takiego stworzyć - w wywiadzie dla Financial Times CEO firmy stwierdził, że trwają pracę nad czymś podobnym.

Andy Jassy stwierdził ponadto (zgodnie z prawdą), że Amazon już od dawna buduje ogromne modele generatywne oparte na AI. I to akurat coś, co jest standardem wśród największych firm technologicznych. Przede wszystkim, trzeba mieć na uwadze, że prosto od Amazona wyszły takie produkty jak asystentka głosowa Alexa i CodeWhisperer, który wspomaga proces tworzenia kodu. Amazon nie chce jednak stać z boku i czekać aż rewolucja odbędzie się bez niego: właśnie dlatego możemy oczekiwać nowego modelu językowego opartego na AI oraz stosownej dla niego usługi. Jak na razie, Microsoft prowadzi w nowym rozdziale wojen w branży IT i trudno powiedzieć, jak to się potoczy. Podczas, gdy Amazon dopiero deklaruje stworzenie tego typu produktu, Google już go ma - aczkolwiek nie spełnił on oczekiwań właściwie nikogo. Nie dość, że w trakcie jego prezentacji zaliczył poważną wtopę, to w dodatku nie wierzą w niego nawet pracownicy giganta.

W grę wchodzi partnerstwo z mniejszymi firmami

Andy Jassy ponadto stwierdził, że możliwe jest wejście Amazona w partnerstwo z mniejszymi firmami, które będą w stanie przejąć część obowiązków w trakcie tworzenia całej gałęzi biznesu związanej z modelami AI. Jak wynika z publikacji w mediach - takim partnerem może być Stability AI, który uznawany jest za konkurenta dla OpenAI - twórcy ChatGPT. Tego typu doniesienia ma niejako potwierdzać fakt, że samo Stability ostatnio zadeklarowało przejście na infrastrukturę chmurową Amazona dla utrzymania opracowywanych przez siebie modeli. Można więc powiedzieć, że wybranie akurat Stability byłoby spodziewanym kierunkiem.

Jak na razie, najbardziej rozpoznawalnym projektem AI Amazona jest Alexa, która stanowi rdzeń dla takich produktów jak inteligentne głośniki z serii Echo, które zbierają niezwykle pochlebne recenzje. Widać jednak, również na przykładzie Google, że niekoniecznie takie typy modeli AI mogą mieć największy wpływ na wiele dziedzin naszego życia. ChatGPT, jeśli zostałby zaimplementowany z sukcesem do asystentów, najpewniej okazałby się dla nich silnym wsparciem. Mówi się jednak o tym, że w przeciwieństwie do Asystenta Google, czy Aleksy, ChatGPT brakuje osobowości oraz niepowtarzalnego charakteru. Cokolwiek dzieje się na rynku AI i ktokolwiek opracuje kolejny model taki jak ChatGPT - odbędzie się to najpewniej z korzyścią dla wszystkich w branży - a szczególnie dla samych użytkowników.