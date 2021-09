Co dzieje się po wyłączeniu hasła logowania?

Logowanie bez użycia hasła nie jest zupełną nowinką, bo z takiej opcji mogą korzystać między innymi użytkownicy usług Adobe. Po wyłączeniu hasła każda próba dostania się na konto musi być zatwierdzana na jeden z kilku sposobów: za pomocą kodu z SMS-a, wewnątrz aplikacji mobilnej Microsoft Authenticator, przy użyciu Windows Hello albo klucz USB. Te ostatnie stają się coraz bardziej popularne, ale nie są najwygodniejszą metodą do potwierdzania tożsamości, bo należy je mieć zawsze przy sobie. Wybór jednak należy do użytkowników, a w pewnych okolicznościach (np. dla konta firmowego w biurze) takie rozwiązanie może okazać się najbezpieczniejsze.

Po aktywacji odpowiedniej opcji w ustawieniach konta Microsoft, przestanie być wymagane podawanie hasła podczas logowania, więc może to znacząco przyspieszyć uzyskiwanie dostępu do konta. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że taki krok naprzód ma swoje konsekwencje.

Postanowiłem to dokładnie sprawdzić, ponieważ pamiętam, jakim problemem dla starszych systemów i usług Microsoftu było uruchomienie dwustopniowej weryfikacji podczas logowania - dla przykładu konsola Xbox 360 wymagała jednorazowego hasła dostępu, które najpierw należy wygenerować w panelu użytkownika na koncie Microsoft. Niby nic wielkiego, ale to dodatkowe działania, o których potrzebie podjęcia należy mieć świadomość.

Jeśli korzystacie z tych usług i urządzeń, nie wyłączajcie hasła na koncie Microsoft

Przed wyłączeniem hasła do logowania zalecałbym zapoznać się z listą produktów i usług, do których dostęp nadal będzie wymagał hasła, ponieważ nie są już tak często aktualizowane i Microsoft nie zamierza w nich wdrażać wsparcia dla nowego rozwiązania. Jeśli wyłączycie logowanie hasłem na swoim koncie, to utracicie możliwość zalogowania się na swoje konto Microsoft w następujących usługach:

Xbox 360

Office 2010 lub wcześniejsza wersja

Office dla komputerów Mac 2011 lub wcześniejsza wersja

Produkty i usługi, które korzystają z usług poczty e-mail IMAP i POP

Windows 8.1, Windows 7 lub wcześniejsza

Niektóre Windows, takie jak Pulpit zdalny i Menedżer poświadczeń

Niektóre usługi wiersza polecenia i harmonogramu zadań

Nie zrezygnuję z hasła do konta Microsoft. Jeszcze nie teraz

Jako, że niektóre z posiadanych przeze mnie usług i urządzeń znajdują się na powyższej liście, nie jestem gotowy na rezygnację z hasła przy logowaniu do konta Microsoft. W pełni zrozumiały jest brak obsługi tej funkcji na starszych urządzeniach, ale jest to spora i ciężka kotwica dla części użytkowników, którzy chcieliby ruszyć naprzód. Porzucenie niektórych rozwiązań z listy może nie nastąpić w najbliższym czasie, więc pewne grono osób pozostanie przy dotychczasowej metodzie logowania.

Warto podkreślić, że w kontekście sposobów logowania i haseł sporo się zmieniło w ostatnich latach. Coraz wygodniejsze w obsłudze są menadżery haseł, które zapewniają bezpieczeństwo danych biometrycznymi metodami weryfikacji, a także umożliwiają generowanie skomplikowanych haseł oraz monitorowanie wycieków i włamań. Warto z takich rozwiązań korzystać, bo ochrona wrażliwych danych na naszych kontach jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.