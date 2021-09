Microsoft przedstawia nowe narzędzie agregujące najważniejsze i najciekawsze wiadomości z kraju i ze świata. Microsoft Start oferuje spersonalizowane treści. To rozwinięcie dostępnych do tej pory rozwiązań oferowanych m.in. przez portal MSN

Microsoft Start zostało zintegrowane z kilkoma produktami oferowanymi przez firmę. Choć strona dostępna jest w przeglądarce internetowej, użytkownicy Windows 10 mają do niej dostęp bezpośrednio z kart "Wiadomości i zainteresowania". W Windows 11 dostęp do Microsoft Start odbywać się będzie poprzez specjalny Widget, w przeglądarce Edge nowe wiadomości pojawiać się będą na stronie startowej i nowych, pustych, kartach. Nie można też zapominać o posiadaczach urządzeń mobilnych - Microsoft Start dostępne jest z poziomu aplikacji mobilnej zastępując dotychczasowe Microsoft News.

Microsoft Start to nowy sposób na dotarcie do najważniejszych i najciekawszych wiadomości

Microsoft Start to agregat newsów lokalnych, jak i światowych stawiający duży nacisk na personalizację. Oprócz najważniejszych wiadomości dostarczanych przez ponad 1000 portali informacyjnych z całego świata, użytkownicy sami mogą decydować, co chcą przeczytać na stronach w nowym serwisie. W zależności od preferencji, historii i reakcji na czytane wiadomości, strona będzie podpowiadać, co warto przeczytać. W Microsoft Start nie mogło zabraknąć elementów znanych z popularnych serwisów społecznościowych. Mamy więc reakcje w postaci emotikon (od łapki w górę, poprzez serduszko, zaskoczenie, myślenie, smutek i na złości kończąc). Wszystkie newsy czytane są bezpośrednio w Microsoft Store i nie jesteśmy przekierowywani do źródła - choć to jest czytelnie opisane.

Microsoft Start w przeglądarce Google Chrome

Artykuły i teksty w Microsoft Start są aktualizowane na bieżąco, a użytkownik ma wpływ na to, co chce czytać. Do wyboru mamy kilka kategorii głównych wraz z podkategoriami, zawężającymi wyniki. W wiadomościach możemy zaznaczyć czy chcemy czytać o Polsce, świecie, czy też finansach. W sporcie możemy ograniczyć się do informacji ze świata piłki nożnej, czy sportów zimowych. Strona pozwala też na ukrywanie tekstów udostępnianych przez konkretnych wydawców. Jeśli nie lubimy jakiejś strony, możemy polecić Microsoft Start, by publikowane przez nie newsy nie pojawiały się na stronie głównej.

Microsoft Start nie lubi się z urządzeniami Apple

Co ciekawe, Microsoft Start nie działa w przeglądarce Safari - zarówno na komputerach Mac jak i urządzeniach z iOS/iPadOS. Wchodząc na stronę przywitani zostajemy błędem, następnie przekierowani do witryny MSN. Ta również wyświetla najciekawsze wiadomości z kraju i ze świata jednak w zmienionej formie. Podobny problem pojawia się w aplikacjach Chrome, Edge, Firefox na iPhonie i iPadzie. By móc korzystać z nowego agregata newsów trzeba posiłkować się zewnętrznymi przeglądarkami na komputerze (działa m.in na Edge, Chrome i Firefox) lub skorzystać z aplikacji mobilnej dostępnej w App Store i Google Play (na Androida wciąż jako Microsoft News). Czy w przyszłości to się zmieni? Podejrzewam, że tak. Jednak na chwilę obecną posiadacze urządzeń Apple chcący skorzystać z nowego rozwiązania Microsoftu ograniczenia są do aplikacji mobilnej lub osobnej przeglądarki zainstalowanej na komputerze.