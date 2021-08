Przygotujcie się na podwyżki cen Microsoft 365, abonamentu za pakiet Office

Ostatnie lata nauczyły wiele firm, że pieniądze leżą w abonamentach. I choć gigant z Redmond zrobił wielki ukłon w kierunku użytkowników udostępniając ponownie możliwość zakupu "pełnego" pakietu Office bez konieczności płacenia co miesiąc, to nie ma się co oszukiwać — to właśnie regularne wpłaty zapewniają im stały dopływ gotówki. Pakiet biurowy MS Office od zawsze jest najlepszym w swojej klasie - dlatego chyba nikogo specjalnie nie dziwi, że miliony ludzi na całym świecie zdecydowały się płacić kilkadziesiąt złotych co miesiąc za dostęp do oprogramowania. Zresztą - obecnie pakiet Microsoft 365 (którego częścią stał się Office 365) to jeszcze brak reklam w Outlooku, a także chmura OneDrive o pojemności 1 TB. Teraz czas przygotować się na podwyżki, które zaczną obowiązywać od marca przyszłego roku. Szczęście w nieszczęściu, że dotyczyć będą kont firmowych, co jest pewnego rodzaju ulgą — chociaż patrząc na skalę tego przedsięwzięcia, Microsoft zarobi na tym grube miliardy dolarów. I prawdopodobnie wielkie korporacje tego nie odczują specjalnie mocno (i tak zawsze mają specjalne umowy), ale dla mniejszych i średnich firm to może być spory cios.

Podwyżki za dostęp do pakietu Office 365 i Microsoft 365. Jak wzrosną ceny od 1 marca 2022?

Na pierwszy rzut oka wzrost cen może nie są kosmiczne, ale pamiętajmy, że mowa tu o milionach kont na całym świecie. Nie znamy jeszcze polskich odpowiedników, ale no każdy pakiet będzie kilka-kilkanaście złotych droższy:

Microsoft 365 Business Basi c ($5 -> $6)

c ($5 -> $6) Microsoft 365 Business Premium ($20 -> $22)

($20 -> $22) Office 365 E1 ($8 -> $10)

($8 -> $10) Office 365 E3 ($20 -> $23)

($20 -> $23) Office 365 E5 ($35 -> $38)

($35 -> $38) Microsoft 365 E3 ($32 -> $36).

Źródło