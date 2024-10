Microsoft Office 2024: nowa wersja pakietu biurowego bez abonamentu!

Przy stale rosnącej liczbie subskrypcji coraz więcej użytkowników poszukuje opcji ucieczki od niekończącej się listy abonamentów. Dlatego alternatywy dla pakietów Adobe i spółki są tak pożądane. A jeśli i wy macie już dość płacenia za pakiet Office 365, to mam dobrą wiadomość. Microsoft właśnie ogłosił aktualizację pakietu bez abonamentu do najnowszej wersji. Office 2024 dostępny jest na komputery z Windowsem oraz macOS. Jest jednak też smutna wiadomość: podobnie jak dotychczas, opcja ta dostępna będzie wyłącznie dla indywidualnych użytkowników oraz małych biznesów.

Microsoft Office 2024: zapłać raz i korzystaj do woli

Do sprzedaży trafiła właśnie najnowsza wersja pakietu Microsoft Office 2024. To zaktualizowana do najnowszej wersji opcja bez abonamentu, w skład której wchodzą aplikacje: Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Pakiet dla małych firm dodatkowo oferuje także Outlook. I podobnie jak dotychczas: zakupione w tej formie programy nie będą aktualizowane o nowe funkcje. To jednorazowa paczka, która oferuje dostęp do najnowszych wersji bez aktualizacji. Z porównaniem do poprzednich wersji usprawnień jest bez liku. I jeżeli zależy wam na zakupie dostępu do oprogramowania bez konieczności regularnego płacenia za kolejne aktualizacje, to takowy jest już dostępny w oficjalnym sklepiku Microsoftu.

Microsoft Office 2024: ile kosztuje pakiet bez abonamentu?

Naturalnie Microsoftowi zależy na tym, by jak najwięcej ludzi korzystało z opcji abonamentowej. Office 2024 to ukłon w kierunku tych, którzy chcą uciec od stałych płatności, a jednocześnie wiedzą na co się piszą. I przyjdzie im za to całkiem sporo zapłacić -- choć wiele tutaj zależy od faktycznych wymagań i tego, przez jaki czas / w jakiej formie będą z niego korzystać. Bowiem licencja dla pojedynczego użytkownika to koszt rzędu 639,99 zł. Pakiet dla małych firm to koszt 1299 zł.