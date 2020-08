Microsoft narobił błędów i… zapłacił 14 mln dolarów społeczności za ich odnalezienie

Czy Bug Bounty działa?

Gdybym powiedział, że nigdy nie wątpiłem w to, że te programy to coś więcej niż pic na wodę to bym skłamał. Zawsze patrzyłem na nie przez pryzmat PR i sztucznego dbania o użytkowników. Oczywiście nie wątpiłem, że ktoś kasę od czasu do czasu dostaję, ale nie sądziłem, że jest to jakaś duża skala. No cóż, czas posypać głowę popiołem i zdzielić się z liścia w twarz, bo Microsoft podchodzi do tematu poważnie.

Gigant z Redmond opublikował podsumowanie ich działań z ostatnich 12 miesięcy w ramach programu Bug Bounty. Wygląda to imponująco, a równocześnie trochę strasznie. W ramach 15 inicjatyw nagrodzono 327 osób. W sumie zgłosiły one 1226 zagrożeń. Największa nagroda wyniosła aż 200 tysięcy dolarów, a sumarycznie Microsoft wypłaciło 13.7 miliona dolarów. WOW! Dla porównania dodam, że rok wcześniej suma nagród za odkryte słabe punkty wyniosła 4.4 miliona dolarów. Jak widać rok do roku skok ogromny.

No i co wy na to? Trzeba przyznać, że Bug Bounty działa i na pewno nie jest to to jedynie pic na wodę. Jednak gdy opadnie kurz zachwytu, ucichną syreny chwały, zaczynam dostrzegać pewien problem. Ci ludzie znaleźli ponad 1200 luk w zabezpieczeniach! Oczywiście nie wszystko dotyczy rzeczy z których większość z nas korzysta. Dla przykładu wspomniana nagroda $200.000 została przyznana w ramach obszaru Hyper-V hypervision, jednak ten detal uspokaja mnie tylko trochę.

Jakby nie patrzeć dobrze, że firmy wykładają kasę na takie rzeczy i że dbają o to, aby ich systemy były bezpieczne. Pytanie tylko ile z tych luk nie jest zgłaszanych, a są wykorzystywane. Tego się pewnie nigdy nie dowiemy.

