Nawet 20 tysięcy dolarów za znaleziony błąd w Xboksie. Wkraczasz do gry?

Oczywiście, górna granica oznacza błędy o wysokim wskaźniku istotności. Oznacza to więc, że jeżeli uda nam się znaleźć naprawdę poważną lukę w Xboksie, możemy otrzymać maksymalnie 20 000 dolarów od Microsoftu. Jednak w większości nagrody będą znacznie niższe – trudno przecież znajdować same bardzo istotne problemy związane z bezpieczeństwem platformy. Co ciekawe, ataki DoS nie będą wliczane do grona tych najpoważniejszych, ale już te związane z wyciekami danych, spoofingiem, podniesieniem uprawnień, wykonaniem niebezpiecznego kodu mogą zostać zaliczone do tych, które charakteryzują się najwyższą istotnościa.

Jednak, aby otrzymać gwarancję uzyskania najwyżej nagrody, uczestnik programu bug bounty musi wskazać błąd polegający na zdalnym wykonaniu złośliwego kodu o wysokiej istotności oraz dostarczyć wysokiej jakości, zgodny ze standardami raport. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że w każdym przypadku, to Microsoft musi być poinformowany jako pierwszy o istnieniu tego błędu? To podstawowy warunek, jaki stawia się przed osobami, które biorą udział w programach bug bounty. Warto dodać, że błędy, które polegają na podniesieniu uprawnień użytkownika będą honorowane nagrodami w wysokości do 8 tysięcy dolarów.