AMD odzyska pełny blask na Windows 11

Teoretycznie każda nowa wersja Windowsa jest przez wiele miesięcy testowana na różnych komputerach, przez tysiące użytkowników na całym świecie. Nikt jednak nie zauważył, że coś jest nie tak z wydajnością systemu gdy korzysta z procesorów AMD. Dopiero po premierze finalnej wersji, gdy za swoje testy wzięli gracze, okazało się, że na Windows 11 wydajność w popularnych grach może być niższa nawet o 15% w porównaniu do Windows 10. Główny problem znaleziono stosunkowo szybko, ale okazuje się, że nie jest on jedyny.

Największy problem związany z wydajnością dotyczy obsługi pamięci cache L3 w procesorach AMD Ryzen. Przez zwiększone opóźnienia w dostępie do pamięci wydajność drastycznie spada, przede wszystkim w grach. Przy innych zadaniach problem nie jest aż tak istotny, choć według szacunków spadek wydajności we wszystkich zastosowaniach wynosi 3-5%. Biorąc pod uwagę różnice w wydajności w porównaniu do procesorów Intela, to może mieć znaczenie dla potencjalnych nabywców komputerów.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że najnowszy build - 22000.282, który trafił już do beta testerów jest pozbawiony tej przypadłości i jeśli nie ujawnią się jakieś nowe problemy to powinien wkrótce trafić do wszystkich użytkowników systemu Windows 11. Miejmy nadzieje, że stanie się to szybciej niż później, bo wedle różnych doniesień, ostatnia paczka aktualizacji bezpieczeństwa, również pogorszyła wydajność na procesorach AMD. Nie wierzę w teorie spiskowe, ale za rogiem mamy premierę procesorów Intel Alder Lake i wygląda na to, że na Windows 11 na tle układów Ryzen mogą wyglądać bardziej okazale niż w rzeczywistości ;-).

Windows 11 ma też nieco innych problemów związanych z wydajnością wielu rdzeni procesorów AMD, ale w tym przypadku czekamy na aktualizację sterowników dla chipsetów, nad która pracuje AMD. Miejmy nadzieje, że również w tym przypadku nie będziemy musieli czekać zbyt długo.