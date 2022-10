Gracze nie uciekają o Windows 11. Klątwa "co drugiego" systemu złamana?

Steam jest niezłym barometrem nastrojów wśród graczy, którzy może nie stanowią w pełni reprezentatywnej grupy osób korzystających na co dzień z technologii, ale na pewno mają oni całkiem sporo w tej materii do powiedzenia. Po chłodnym przyjęciu Windows 11 na rynku, wygląda na to że przynajmniej gracze się go nie boją. I cóż - 1/4 graczy ze Steama ma już za sobą przejście na wyższą wersję systemu.

Najnowsze dane o Steam pochodzą z zakładki Steam Hardware & Software Survey za wrzesień 2022 roku. W porównaniu do wcześniejszych wyliczeń, wielkiej rewolucji nie ma. Obecnie prawie 1/4 graczy działa już na Windows 11. Tak wysoki odsetek nie jest niczym dziwnym: ta grupa społeczna często dysponuje nowszymi maszynami z lepiej wyposażonymi płytami głównymi, lepszymi procesorami oraz większą ilością pamięci operacyjnej. Należy przypomnieć, że ograniczenia w sferze wymagań sprzętowych były jednymi z powodów dosyć słabej początkowej adopcji nowego OS-u. Konieczność posiadania modułu TPM 2.0, procesora od Intela przynajmniej ósmej generacji (lub korespondującego od AMD), stało się podstawą do krytyki ze strony wielu osób. Warto nadmienić, iż Valve losowo wybiera użytkowników, którzy otrzymują oferty udziału w ankiecie. Klienci mogą swobodnie odrzucić uczestnictwo, więc ostateczny wynik nie jest w 100% dokładny.

Obecnie, Windows 11 może pochwalić się wynikiem na poziomie 24,84% ogółu: to wzrost o 1,06 w stosunku do zeszłego miesiąca. W tym samym czasie, Windows 10 stracił 0,57%, zatrzymując się na poziomie 68,49%. Widać doskonale, że jeszcze sporo czasu zajmie Windows 11 prześcignięcie swojego poprzednika. Nie stanie się to ani w tym roku, ani w następnym - proces "wymiany" na foteli lidera potrwa co najmniej do roku 2025. Warto mieć na uwadze również to, że z czasem, tempo wyszarpywania Windows 10 przewagi będzie spadać. Dosyć ciekawie jest w przypadku Windows 7: Valve podaje, że 64-bitowa wersja trzynastoletniego Windowsa ma 2,40% udziału w rynku (spadek o 0,2). Warto pochylić się na macOS i Linuksem: te mają odpowiednio 2,36 i 1,23 udziałów w rynku.

Jak chodzi o konfiguracje sprzętowe: najczęściej spotyka się 16 GB RAM-u w maszynach. Najczęściej używaną kartą graficzną jest NVIDIA GeForce GTX 1060 z 8 GB VRAM-u. W kontekście procesorów, są to najczęściej Intele z 2,3 Ghz do 2,69 GHz.

Ludzie przestali bać się Windows 11. Czy słusznie?

Windows 11 nie jest złym systemem, jest on na pewnych poziomach źle zaprojektowany. Widać też, że w zeszłej wersji OS-u, Microsoft nie musiał nikomu niczego udowadniać i nie musiał walczyć o każdego klienta. "Jedenastka" okazała się być znacząco inna o tego, co otrzymaliśmy w "dziesiątce", która miała za zadanie zmazać bardzo złe wrażenie po Windows 8, który okazał się ogromną porażką - także z powodu zbyt daleko idących zmian w interfejsie użytkownika. "Dziesiątka" miała być obietnicą przywrócenia rzeczy, które według użytkowników były dobre i Microsoft nigdy nie powinien się z nimi rozstawać.