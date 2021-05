Edge z szybkim startem i usypianiem kart. Microsoft nareszcie żegna Internet Explorera

Startup boost przyspieszy uruchamianie Microsoft Edge

Na takie wieści z pewnością czekali użytkownicy przeglądarki Edge, bo zamiast wodotrysków w postaci dodatkowych, hucznych funkcji, Microsoft działa u podstaw przeglądarki sprawiając, że będzie uruchamiać się szybciej i działać bardziej wydajnie. Taka praca u fundamentów Edge opiera się na funkcji zwanej startup boost, która uruchamia w tle część głównych procesów przeglądarki. Zdaniem Microsoftu Edge będzie najszybszą przeglądarką na Windows 10, gdy wersja 92 ukaże się w późniejszej części tego tygodnia.

Najlepsze zastosowanie dla telefonu od Microsoftu to… kontroler od Xboxa?

Usypianie kart w Microsoft Edge

Ale dla tych, którzy pracują z dużą liczbą otwartych kart, o wiele ciekawiej zapowiada się funkcja usypiania ich. Ma to pozwolić na szybsze i bardziej stabilne działanie Edge, ponieważ zbędne w danej chwili karty nie będą wykorzystywać żadnych zasobów. Na podstawie danych zebranych z poprzednich wydań przeglądarki, funkcja ta ma uwalniać nawet do 82% dostępnych zasobów.

W ustawieniach przeglądarki użytkownicy będą mogli wybrać po jakim konkretnie czasie nieaktywne karty będą usypiane – wszystko po to, by nie działo się to zbyt szybko, ale jeśli komuś zależy na czasie, to najkrótszym terminem będzie nawet 5 minut. Dla najbardziej wymagających użytkowników przewidziano wariant z oczekiwaniem przez 12 godzin na działanie użytkownika.

Microsoft chce, żebyśmy używali programu Teams także poza szkołą i pracą

Przyszłością Internet Explorer jest Microsoft Edge

Zapowiedź całkowitego zakończenia wsparcia dla Internet Explorer (11), który w dalszym ciągu jest używany w niektórych firmach i projektach, mógł być szokiem dla niektórych twórców oprogramowania, ale Microsoft robi wszystko, by wreszcie opuścić ten okręt.

Rywal MacBooka Air potrzebuje więcej Microsoftu w Microsofcie

Nie zamierza jednak pozostawić deweloperów i użytkowników samych sobie, bo choć 17 sierpnia tego roku wsparcie dla Internet Explorera 11 straci cały ekosystem Microsoft 365, to wyłączenie aplikacji przez firmę nastąpi dopiero 15 czerwca 2022 roku. Microsoft przypomina, że przyszłością Internet Explorer jest Microsoft Edge:

Dzięki trybowi Internet Explorer w Microsoft Edge konsumenci i organizacje będą mogli korzystać z witryn i aplikacji opartych na IE wraz z nowoczesnymi w Microsoft Edge – to właśnie nazywamy zaletą dwóch silników w Microsoft Edge.

Źródło: Microsoft