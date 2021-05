Microsoft grzebie projekt „Windows 10X”. System nigdy nie trafi na rynek

Dlaczego firma postąpiła w ten sposób? Cóż, Windows 10X powstał z myślą o dwuekranowym Surface Neo. Tableto-komputera jednak nie widać, a patrząc jak przyjął się mniejszy, oparty na Androidzie Surface Duo, raczej go już nie zobaczymy. Rozwijanie systemu przeznaczonego na urządzenie, które nigdy nie pojawi się na rynku byłoby marnowaniem środków. Nawet, jeżeli w miedzyczasie Windows 10X został przeprogramowany by działać na jednym ekranie, na rynku nie ma obecnie po prostu produktu, na którym mógłby być on sprzedawany. Apple ma swój OS, Samsung nie zostawi Androida, inni producenci tabletów się nie liczą, a jeżeli Windows 10X zostałby włożony np. do linii Surface, to sprzedaż tych modeli można byłoby liczyć w wartościach ujemnych.