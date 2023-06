Katastrofa. Microsoft popsuł swoją kluczową aplikację na Androidzie

Microsoft znowu coś popsuł w ramach aktualizacji. Nie rozumiem, co się stało, że uaktualnienie potrafiło popsuć Microsoft Launcher nie tylko na sprzętach z Androidem od innych firm jak Microosft, lecz także... Surface'y Duo - kluczowe obecnie sprzęty ultramobilne Microsoftu działające pod kontrolą zielonego robocika.

Jak wynika z doniesień mediów oraz wpisów w social mediach niezadowolonych użytkowników, wiele osób zgłasza obecnie szereg problemów po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji Microsoft Launchera. Niestety - o czym wspomniałem - to użytkownicy posiadający Microsoft Surface Duo są najbardziej dotknięci tymi incydentami, ponieważ po zaktualizowaniu aplikacja ta ulega awariom i wyświetla losowe komunikaty o błędach. A oni najczęściej nie korzystają z innego programu uruchamiającego i nie mają do dyspozycji innego launchera zainstalowanego "na stałe", z którego można skorzystać w sytuacji awaryjnej.

Ci, którzy używają Microsoft Launchera na sprzętach innych jak Surface'y, praktycznie zawsze mają do dyspozycji launcher domyślny dla swojego urządzenia. W sytuacji, gdy Microsoft Launcher przestaje działać poprawnie, mogą dalej korzystać ze swojego telefonu lub tabletu w ramach pierwotnego programu uruchamiającego. A zatem, osoby używające Surface'ów, mogą mieć spory problem. Istnieje pewna opcja odzyskania kontroli nad urządzeniem, jednak... nie u każdego ona zadziała.

Co możesz zrobić, aby Microsoft Launcher dalej działał poprawnie?

Sposób oparty jest na komunikacie, jaki otrzymują użytkownicy po awarii programu uruchamiającego. Ten zaleca użytkownikom zresetowanie Launchera w celu naprawienia problemu. Choć dla niektórych użytkowników ta metoda może okazać się skuteczna, to niestety wielu z nich zgłasza, że resetowanie nie rozwiązuje problemu. Niektórzy użytkownicy na Reddicie donoszą, że mimo wykonania tej operacji, aplikacja w dalszym ciągu nie działa prawidłowo. Warto przypomnieć, że reset Launchera spowoduje utratę ustawień ekranu głównego: dlatego dobrze jest wpierw spróbować uruchomić ponownie urządzenie. Niestety i to może nie zadziałać.

Co w ogóle się stało?

Microsoft wydał aktualizację Microsoft Launchera do wersji 6.230502.0.1103650 dnia 26 czerwca. Niestety, nie istnieje żaden sposób, aby dowiedzieć się, jakie dokładnie zmiany zostały wprowadzone w najnowszej aktualizacji. Dziennik zmian w Sklepie Google Play jedynie ogólnikowo informuje, że w uaktualnieniu "naprawiono znane błędy oraz wprowadzono ulepszenia wydajności". Jednakże, brak bardziej konkretnych informacji utrudnia próby zrozumienia, co też poszło nie tak tym razem w Microsofcie. Bo trzeba przyznać, że jest grubo.

Użytkownicy wylewają swoją frustrację w mediach społecznościowych (i słusznie). Microsoft natomiast nie odniósł się do tych usterek ani nie poinformował o czasie, jakiego potrzebuje na wdrożenie potrzebnych na tu i teraz poprawek. Microsoft tym razem się nie popisał i użytkownicy słusznie go podszczypują w pełnych niezadowoleniach wpisach na Reddicie, czy Twitterze. Cóż, pewna tradycja w szeregach giganta została zachowana: raz na jakiś czas możecie się spodziewać aktualizacji, która coś popsuje. I jak widać - nie dotyczy to tylko Windows, lecz również Androida.