Microsoft krytykuje Apple: to krok w złym kierunku

Nowa polityka Apple to reakcja na przepisy wynikające z Aktu o usługach cyfrowych, który wkrótce wejdzie w życie w krajach unijnych. Amerykański gigant zobligowany został do wprowadzenia zmian mających otworzyć się na zewnętrzne sklepy z aplikacjami, ułatwiających robienie zakupów z pominięciem systemów Apple oraz oddających w ręce użytkowników dodatkowe uprawnienia przy korzystaniu ze sprzętów z logo nadgryzionego jabłka.

Amerykanie długo kazali czekać na nowe przepisy, które pokrótce podsumuję:

I choć "na papierze" wszystko wygląda w porządku i przynosi oczekiwaną rewolucję, tak rzeczywistość jest zupełnie inna. Coś, co miało sprawić, że Apple otworzy się na zewnętrznych dostawców, w rzeczywistości ma być sprytnym ruchem Amerykanów, który ma zniechęcić do korzystania z polityki przygotowanej na rynek unijny.

O tym, że Spotify nie zostawia na Apple suchej nitki pisałem kilka dni temu. Szef platformy muzycznej stoi na stanowisku, że działanie giganta technologicznego stoi w sprzeczności z jego zapowiedziami, a poziom arogancji osiągnął zupełnie nowy poziom. Swojego rozczarowania nie ukrywa także Tim Sweeney, szef Epic Games, który mówi nawet o horrorze w wykonaniu Apple. Firma rzeczywiście zaprezentowała ułatwienia dla tych, którzy chcą dystrybuować swoje produkty cyfrowe w App Store i poza nim, ale jednocześnie nakłada dodatkowe opłaty.

– aplikacje iOS w App Store mogą korzystać z metody przetwarzania płatności w App Store za dodatkową opłatą w wysokości 3 procent. Deweloperzy mogą zaimplementować rozwiązanie dostawcy usług płatniczych w swojej aplikacji lub odesłać użytkowników na ich stronę internetową w celu przetworzenia płatności bez dodatkowej opłaty na rzecz Apple. Opłata za podstawowe technologie – aplikacje iOS dystrybuowane w App Store i/lub alternatywnym sklepie z aplikacjami będą przez rok obciążone kwotą w wysokości 0,50 EUR za każdą pierwszą instalację w roku po przekroczeniu progu 1 miliona.

Teraz do sprawy odnosi się również firma Microsoft, która od dawna ma się przygotowywać na uruchomienie własnego sklepu z aplikacjami/grami na urządzenia mobilne, które ma konkurować z App Store i Google Play. Głos w sprawie zabiera Sarah Bond, szefowa działu Xbox. W jednym ze swoich ostatnich wpisów na X zwraca uwagę na fakt, że nowa polityka Apple to krok w złym kierunku. Liczy jednocześnie, że Apple wsłucha się w opinie na temat proponowanych zmian i zmieni swoje podejście do nowych przepisów, które miały zagwarantować bardziej otwartą współpracę z innymi firmami.