Wystarczy jedna zmiana w ustawieniach by ochronić smartfon przed złodziejem. Oto jak ją aktywować

Apple wprowadziło funkcję "Ochrony skradzionego urządzenia", jednak ma ona jeden gigantyczny problem. Całe szczęście: można go rozwiązać wprowadzeniem jednej zmiany w ustawieniach systemowych. Podpowiadamy jak to zrobić.

Jedną z największych nowości nowego systemu iOS jest funkcja Ochrony Skradzionego Urządzenia. Zrobiło się o niej niezwykle głośno — i dobrze. To jedna z tych nowości o których warto informować wszystkich, by byli bardziej świadomi. Niestety, jak zauważyło wielu specjalistów do spraw bezpieczeństwa — funkcja ta ma jedną ogromną wadę. O niej również trzeba wiedzieć. A przy okazji warto mieć na uwadze, że da się ją naprawić — i warto to uczynić jak najszybciej!

Ochrona skradzionego urządzenia zapewnia dodatkowy mechanizm zabezpieczeń w sytuacji, gdy Twój iPhone jest z dala od znanych lokalizacji – takich jak dom czy praca. Pozwala także ochronić Twoje konta i dane osobowe w przypadku kradzieży iPhone’a.

Ochrona Skradzionego Urządzenia: oto poważna wada tej funkcji. Warto o niej wiedzieć

Wielkim problemem związanym z funkcją Ochrony Skradzionego Urządzenia jest brak jakiejkolwiek kontroli nad tym, które z lokalizacji smartfon uzna za "ważne miejsca". Bo jak wiadomo — zestaw zabezpieczeń oferowany przez Apple jest ograniczany w chwili, gdy jesteśmy w "ważnych miejscach". Tych może być nawet kilkadziesiąt i... w wielu przypadkach może okazać się, że funkcja ta nie będzie miała żadnego sensu, bo najzwyczajniej w świecie system sam nas oszuka.

Tym bardziej, że użytkownicy od początku informują o kuriozalnych sytuacjach związanych z dodawaniem "ważnych" miejsc. Czasem takich, w których losowo spędzili kilka godzin parę dni temu. Nietrudno sobie zatem wyobrazić, że do takich miejsc mogą trafić nasze ulubione kawiarnie, kluby, dworce kolejowe czy lotniska — a przecież ryzyko tego, że ktoś pokusi się tam na naszą własność jest duża.

Ochrona Skradzionego Urządzenia: jak sprawić, by funkcja faktycznie była bezpieczna? Instrukcja krok po kroku

Na szczęście Apple pozostawiło nam furtkę, która pozwoli uczynić funkcję Ochrona Skradzionego Urządzenia skuteczniejszą. Wystarczy tylko zajrzeć do sekcji ustawień i... dezaktywować usługi lokalizacji dla ważnych miejsc.

W tym celu przechodzimy do sekcji Ustawienia -> Prywatność i ochrona -> Usługi lokalizacji -> Usługi systemowe -> Ważne miejsca. W ostatniej z sekcji po prostu korzystamy z przełącznika... i gotowe! Nasz iPhone faktycznie staje się bezpieczniejszy — a funkcja Ochrony Skradzionego Urządzenia nabiera sensu.

Po tej zmianie uwierzytelnienie z użyciem biometrii będzie niezbędne potencjalnemu złodziejowi, by wyłączyć opcję Ochrony Skradzionego Urządzenia i zrobić z nim cokolwiek dalej.

Warto wprowadzić tę zmianę, póki Apple nie pozwoli nam zdefiniować "ważnych miejsc"

Warto czym prędzej zajrzeć do ustawień i wprowadzić zmiany. Dopóki Apple nie odda nam możliwości samodzielnej kontroli nad "ważnymi miejscami" i definiowania ich po swojemu — w obecnej formie nie mają one za dużo sensu. Tym bardziej, że w moim przypadku było tam ponad 300 miejsc — a ostatnio dodanym był... znajdujący się nieopodal mojego miejsca zamieszkania sklep, w którym kilka dni temu robiłem zakupy.