Nowa wielka inwestycja Microsoftu. To konkurencja dla twórców ChatGPT

Microsoft zakochał się w sztucznej inteligencji

To, że Microsoft całkowicie oszalał na punkcie sztucznej inteligencji, wszyscy już wiemy. Niezwykle popularny w ostatnim czasie Copilot stanowi tylko jeden z aspektów „ofensywy AI” ze strony Microsoftu. Od pewnego czasu firma z Redmond wdraża liczne nowości oparte na sztucznej inteligencji, również w przeglądarce Edge. Cały proces rozpoczął się głównie od integracji Bing AI, co przypomina chatbota podobnego do ChatGPT, bezpośrednio do przeglądarki. Ten ruch nastąpił po znaczącej inwestycji ze strony firmy założonej przez Billa Gatesa w OpenAI.

W ciągu zaledwie 8 lat OpenAI przekształciło się z niewielkiej organizacji w firmę o wycenie sięgającej 80 mld USD, będąc równocześnie twórcą niektórych z najszybciej rozwijających się projektów internetowych w historii, takich jak DALL-E, ChatGPT, GPT-4 i wiele innych. Zatem nie jest zaskakujące, że Microsoft postanowił zainwestować aż 10 miliardów dolarów, nabywając 49 procent udziałów w OpenAI. Skutki tej współpracy są widoczne na pierwszy rzut oka. To jednak nie koniec.

OpenAI to nie wszystko. Microsoft inwestuje również w Mistral AI

OpenAI to jedno, ale Microsoft nie kończy na tym swojej ekspansji w kwestii sztucznej inteligencji i sprawdza również inne firmy. Gigant z Redmond zainwestował teraz również 16 milionów dolarów we francuski startup Mistral AI. Głównym celem tej współpracy jest przyspieszenie rozwoju innowacji w kwestii sztucznej inteligencji oraz wprowadzenie modelu Mistral Large do Microsoft Azure. Mistral Large to wszechstronny model językowy o zaawansowanych możliwościach w zakresie kodowania i matematyki i potrafi w jednym czasie przetwarzać wiele dokumentów. Poza językiem angielskim, „zna” również francuski, niemiecki, hiszpański i włoski.

Umowa Microsoftu i Mistral AI opiera się głównie na infrastrukturze superkomputerowej, skalowaniu rynku oraz badaniach i rozwoju sztucznej inteligencji. Microsoft zapewni infrastrukturę superkomputerową Azure AI, aby zapewnić najwyższą wydajność na potrzeby szkoleń i wnioskowania AI dla flagowych modeli Mistral AI. Do tego dowiedzieliśmy się, że klienci będą mieli dostęp do modeli premium Mistral AI w ramach usług w katalogu modeli Azure AI Studio i Azure Machine Learning. Arthur Mensch, dyrektor generalny Mistral AI, mówi:

Jesteśmy podekscytowani nawiązaniem partnerstwa z firmą Microsoft. Dzięki najnowocześniejszej infrastrukturze AI platformy Azure osiągamy nowy kamień milowy w naszej ekspansji, napędzając nasze innowacyjne badania i praktyczne zastosowania nowym klientom na całym świecie. Wspólnie dążymy do zapewnienia znaczącego postępu w branży sztucznej inteligencji i zapewniania niezrównanej wartości naszym klientom i partnerom na całym świecie.

Źródło: Depositphotos

Microsoft cały czas więc stawia na rozwój AI — i jak widać, dzieje się to na naprawdę różnych gruntach. Jak oceniacie najnowszą inwestycję firmy z Redmond? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Microsoft

Grafika wyróżniająca: Depositphotos