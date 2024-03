Polecane darmowe programy do pisania. Ranking edytorów tekstu

Darmowe edytory tekstu

W poniższym artykule przyjrzymy się kilku polecanych darmowym programom do pisania. Weźmiemy pod uwagę różne aspekty ich funkcjonalności, dostępności oraz przydatności w różnych sytuacjach. Od popularnych narzędzi takich jak Microsoft Word Online czy Google Docs, po mniej znane rozwiązania, odkryjemy, które z nich mogą być najlepiej dopasowane dla Twoich potrzeb.

Microsoft Word – Najpopularniejszy edytor tekstu

Microsoft Word to jedno z najpopularniejszych narzędzi do pisania, szczególnie wśród użytkowników korzystających z pakietu Microsoft Office. W wersji dostępnej z poziomu przeglądarki jest on dostępny całkowicie za darmo. Oferuje wiele funkcji znanych z wersji desktopowej (tej w formie programu komputerowego), umożliwiając tworzenie, edycję i udostępnianie dokumentów, ale bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Dzięki integracji z usługą OneDrive użytkownicy mogą łatwo przechowywać i udostępniać swoje dokumenty w chmurze. Największą zaletą Worda jest chyba to, że wszyscy go po prostu znają. Formatowanie tekstu, dodawanie obrazów czy tworzenie tabel jest dla nas intuicyjne, bo właśnie ten program towarzyszy nam najczęściej na lekcjach informatyki lub kursach doszkalających. Webowe narzędzie zapewnia kompatybilność z tradycyjnymi plikami Worda, co ułatwia współpracę z innymi użytkownikami.

Warto jednak zauważyć, że istnieją pewne ograniczenia w porównaniu do pełnej wersji Worda. Niektóre zaawansowane funkcje mogą być ograniczone lub niedostępne w wersji online. Ponadto konieczność połączenia z internetem może stanowić niedogodność dla osób pracujących w miejscach, gdzie dostęp do sieci jest ograniczony.

Dokumenty Google – alternatywa dla przeglądarkowego Worda

Google Docs (Dokumenty Google) to kolejny popularny edytor tekstu dostępny w chmurze, oferujący szereg zaawansowanych funkcji w prostym i intuicyjnym interfejsie. Jako część pakietu biurowego Google Workspace (dawniej G Suite), Google Docs umożliwia użytkownikom tworzenie, edycję i udostępnianie dokumentów w czasie rzeczywistym, co pozwala na wygodną współpracę z innymi osobami. Jedną z głównych zalet korzystania z Dokumentów Google jest dostępność z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu, dzięki czemu użytkownicy mogą pracować nad swoimi dokumentami zarówno z komputera, jak i z urządzenia mobilnego. Ponadto, Google Docs automatycznie zapisuje zmiany w czasie rzeczywistym, eliminując ryzyko utraty danych. Funkcja komentarzy i możliwość udostępniania dokumentów tylko do odczytu lub edycji są równie przydatne.

Stock Image from Depositphotos

Mimo że Google Docs oferuje wiele zalet, istnieją także pewne ograniczenia, takie jak brak zaawansowanych opcji formatowania, które mogą być dostępne w tradycyjnych "dużych" edytorach tekstu. Ponadto wymóg posiadania konta Google może być problematyczny dla niektórych użytkowników, zwłaszcza tych, którzy z jakichś powodów nie chcą powierzać korporacji swoich prywatnych danych.

LibreOffice Writer – Najlepszy darmowy edytor tekstu

LibreOffice Writer to część darmowego pakietu biurowego LibreOffice, który oferuje kompleksowy edytor tekstu zgodny z wieloma formatami plików, w tym z popularnym formatem .docx. Jest to rozwiązanie idealne dla osób poszukujących darmowego narzędzia do pisania, które działa zarówno na systemach Windows, macOS, jak i Linux. To chyba najpopularniejsza alternatywa dla Worda. Program jest zresztą bardzo podobny do tego od Microsoftu. Jedną z głównych zalet LibreOffice Writer jest jego bogata funkcjonalność, obejmująca zaawansowane opcje formatowania tekstu, zarządzania stylami, tworzenia spisów treści oraz wsparcie dla makr. Dodatkowo LibreOffice Writer działa również w trybie offline, co sprawia, że użytkownicy mogą pracować na swoich dokumentach nawet bez dostępu do internetu.

Mimo że LibreOffice Writer oferuje wiele zalet, może się on nieco różnić od innych popularnych edytorów tekstu pod względem interfejsu użytkownika i organizacji funkcji. To głównie na to narzekają osoby przyzwyczajone do Worda. Ponadto kompatybilność z plikami stworzonymi w edytorze od Microsoftu może być czasem nieco problematyczna, zwłaszcza jeśli chodzi o bardziej skomplikowane formatowanie dokumentów.

FocusWriter – Edytor tekstu dla minimalistów

FocusWriter to edytor tekstu stworzony z myślą o osobach potrzebujących skupienia. Ma on wyeliminować niepotrzebne rozpraszacze podczas pisania. Ten prosty program oferuje minimalistyczny interfejs, który pozwala użytkownikom skupić się wyłącznie na treści. Jedną z głównych zalet FocusWriter jest jego funkcja trybu pełnoekranowego, która pozwala użytkownikom na zanurzenie się w swojej pracy bez rozproszeń związanych z innymi aplikacjami czy powiadomieniami. Ponadto FocusWriter oferuje funkcję tzw. "celów pisarskich", która umożliwia użytkownikom ustawienie sobie konkretnych zadań dotyczących ilości słów lub czasu spędzanego na pisaniu.

Mimo że FocusWriter może być doskonałym narzędziem dla osób potrzebujących koncentracji, może nie spełniać oczekiwań tych, którzy potrzebują zaawansowanych funkcji edycyjnych. Brak podstawowych narzędzi, takich jak formatowanie tekstu czy tworzenie tabel, może być sporym ograniczeniem. Warto też dodać, że FocusWriter to rozwiązanie stworzone jedynie z myślą o systemach Windows oraz Linux.