Gracze łapią się za głowy. Ubisoft odmienił Assassina

Kilka miesięcy temu studio Ubisoft oficjalnie potwierdziło, że Shadows, którego akcja dziać będzie się w feudalnej Japonii, wymaga dodatkowej pracy, by sprostać oczekiwaniom graczy. Kontrowersje wokół głównego bohatera, kiepsko przyjęte materiały z rozgrywki i wielkie rozczarowanie fanów serii – na firmę spadł kubeł zimnej wody i dodatkowe miesiące mają sprawić, że wszyscy o problemach zapomnimy.

Reklama

Na Assassin's Creed Shadows jeszcze poczekamy. Na otarcie łez mamy aktualizację gry sprzed 9 lat

Londyn, rok 1868. W samym sercu rewolucji przemysłowej stań na czele tajnej organizacji i rozwijaj swoje wpływy, aby walczyć z tymi, którzy wykorzystują mniej uprzywilejowane grupy w imię postępów, jako asasyn Jacob Frye i jego siostra bliźniaczka Evie.

– to nie opis najnowszej części Assassin's Creed, który do sprzedaży trafi dopiero w lutym przyszłego roku. Tegoroczna jesień wciąż będzie należeć do Assassin's Creed. Jednak zamiast najnowszej odsłony, gracze otrzymują darmową aktualizację do Assassin's Creed Syndicate, które na rynku pojawiło się w 2015 r. na konsolach Xbox One i PS4 i PC. I to nie byle jaką aktualizację! W jej ramach udostępniono przede wszystkim możliwość uruchomienia gry w 60 klatkach na sekundę. Dotyczy to posiadaczy konsol PlayStation 5, PlayStation 5 Pro oraz Xbox Series X|S. Dodatkowo patch dla obecnej generacji konsol zmienia oświetlenie w grze oraz podwyższa rozdzielczość do pełnego 4K! W zależności od platformy, informacje o aktualizacji przedstawiają się następująco:

Xbox

rozmiar aktualizacji ok. 31,8 GB

Xbox Series X

Rozdzielczość 4K w 60 FPS

Xbox Series S

Rozdzielczość 1080p w 60 FPS

PlayStation

rozmiar aktualizacji ok. 0,75 GB

PS5 i PS5 Pro

Rozdzielczość 1080p w 60 FPS

Rozdzielczość 4K w 60 FPS

Aktualizacja powinna być gotowa do pobrania jeszcze dziś, bez dodatkowych kosztów!